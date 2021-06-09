Посетители могут прийти в котокафе попить чай-кофе с десертами, и одновременно провести время в компании четвероногих пушистиков.

В Запорожье в начале июня 2021 года открылось первое в городе кафе с котиками.

Посетители могут прийти в такое котокафе попить чай или кофе с десертами, и одновременно провести время в компании четвероногих пушистиков, угостив их вкусняшками.

Заведение под названием "Мурляндия" открыла семья волонтеров-ветеринаров, которые решили обеспечить бездомным или брошенным котам и кошкам хорошие условия содержания.

Отметим, концепция котокафе уже давно пользуется популярностью в Европе и других странах. Суть их заключается в том, что владельцы дают кров животным на территории кафе, обеспечив их надлежащими условиями содержаниями, а также соблюдая все необходимые санитарные нормы (на кухню котикам доступ закрыт).

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Сами коты в подобных заведениях, как правило, довольно спокойные и воспитанные, они ухоженные и у них есть все необходимые прививки.

Посетителей, в свою очередь, просят быть не слишком настойчивыми в общении с котиками, не тискать их, если они сами не хотят идти на контакт.

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Автор: Марина Григоренко