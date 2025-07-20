Искусственный интеллект помог снизить расходы на еду вдвое.

Вопрос экономии денег для украинцев актуален всегда - цены растут со скоростью света, из-за этого повышение зарплат практически не ощущается. Экономить на еде - дело последнее, поэтому мы решили провести эксперимент и выяснить, поможет ли промт для чат GPT снизить расходы в продуктовом, не изменив при этом рацион.

Какой использовать промт для чата GPT, чтобы экономить

Прежде чем просить ИИ о помощи, стоит разобраться, что такое промт для нейросети. Промт для GPT - это запрос в виде текста, то есть, инструкция, которую пользователи отправляют в переписку с искусственным интеллектом. В этом тексте содержится информация, вопрос или просьба, на базе которой ИИ выдает ответ.

Мы отправляли в чат GPT 4o чеки из разных магазинов, используя разные промты. Через 30 дней оказалось, что расходы на еду действительно стали меньше.

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Анализатор чека

Промт: Вот мой чек (вставить фото чека). Покажи, на что я зря трачу деньги и что лучше купить вместо этого за половину стоимости.

Оптимизатор стратегии покупок

Промт: Я покупаю продукты в (написать названия магазинов). Научи меня их ценовым схемам, циклам распродажей, и составь список, какие товары категорически нельзя НИКОГДА покупать в этих магазинах.

Пищевой план

Промт: Составь список из 21 блюда, где не будет повторяющихся позиций, используя только эти 15 ингредиентов (написать самостоятельно список продуктов). Каждое блюдо на вкус должно быть не таким, как другие.

Использование купонов

Промт: Я покупаю (название товара или продукта) в (название магазина). Найди все возможные комбинации скидок, включая приложения, кэшбэк и трюки со временем.

Оптовые закупки

Промт: Какие товары мне стоит покупать оптом, а какие - свежими? Посчитай точную экономию с учетом места для хранения и риска порчи продуктов.

Анализатор брендов

Промт: Назови 20 брендовых товаров, где состав идентичен позициям без известного бренда и 10 брендовых товаров, за которые действительно стоит платить деньги. Назови причину своего выбора.

Список покупок

Промт: Структурируй мой список покупок (вставить фото или написать список текстом) соответственно расположению товаров в магазине, чтобы экономить время на покупки. Отметь, какие позиции стоит купить в другом магазине на 50% дешевле.

Эти полезные промты для ChatGPT помогут вам сократить расходы на питание, при этом не изменив рацион. Вы сможете употреблять привычные продукты, готовить любимые блюда, изменится лишь подход к покупкам. Нейросеть поможет разобраться с акциями и скидками в разных магазинах, а также выбрать наиболее экономичный вариант без потери в качестве.

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