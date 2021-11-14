Она прокричала: "Царь, я люблю тебя!", а затем подбросила в воздух деньги.

Посетительница Бронксского зоопарка в Нью-Йорке залезла в вольер ко львам, объявила о своей любви к "царю зверей" и разбросала деньги.

Об этом пишет NBC News.

Преодолев ограждение, женщина с белыми волосами в красном платье с букетами роз в руках прокричала льву: "Царь, я люблю тебя, я вернулась за тобой". Затем она стала подбрасывать в воздух деньги.

"Инцидент длился всего пару минут, и женщина исчезла, когда на место происшествия прибыли сотрудники", - сообщили в зоопарке.

Оказалось, что это уже второй раз за последние два года, когда эта посетительница беспокоит местных львов. В 2019 году она так же залезала к ним в вольер, махала животным руками и разговаривала с ними.

Представители зоопарка заявили, что планируют предъявить обвинение в совершении преступления, когда личность женщины установят.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе в одном из магазинов техники парень устроил "стриптиз" возле стиральных машин. Также в Одессе мужчина забрался в вольер со львами и не хотел его покидать.

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Автор: Катерина Комолова