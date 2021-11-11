В Одессе в одном из магазинов техники парень устроил "стриптиз" возле стиральных машин.
Молодой человек разделся до трусов и утверждал, что хочет постирать вещи, свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале "Ху*вая Одесса".
К парню подошел сотрудник магазина и сказал, что "стиралка" не подключена.
Диалог между почти голым парнем и сотрудником магазина:
Парень: "Постирать вещи просто. Я сейчас постираю и уйду";
Сотрудник магазина: "Машина стиральная не подключена, вы слышите";
Парень: "…подключите, чтобы я постирал".
Ранее в Одессе произошел еще один курьезный инцидент – мужчина в магазине, который находится на территории жилого массива "Черемушки", пытался "расплатиться" за товар своим половым органом.
Покупатель взял пиво, пошел к кассе и снял штаны. Женщина-кассир не приняла "мелкие купюры" и обратилась к охране магазина.
Вас могут заинтересовать такие новости: