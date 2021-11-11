В одном из магазинов Одессы молодой человек разделся до трусов.

В Одессе в одном из магазинов техники парень устроил "стриптиз" возле стиральных машин.

Молодой человек разделся до трусов и утверждал, что хочет постирать вещи, свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале "Ху*вая Одесса".

К парню подошел сотрудник магазина и сказал, что "стиралка" не подключена.

Диалог между почти голым парнем и сотрудником магазина:

Парень: "Постирать вещи просто. Я сейчас постираю и уйду";

Сотрудник магазина: "Машина стиральная не подключена, вы слышите";

Парень: "…подключите, чтобы я постирал".

Ранее в Одессе произошел еще один курьезный инцидент – мужчина в магазине, который находится на территории жилого массива "Черемушки", пытался "расплатиться" за товар своим половым органом.

Покупатель взял пиво, пошел к кассе и снял штаны. Женщина-кассир не приняла "мелкие купюры" и обратилась к охране магазина.

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Автор: Екатерина Присяжнюк