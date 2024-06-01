Соблюдение средиземноморской диеты снизило риск ранней смерти для женщин на 23%.

Женщины, которые строго придерживаются средиземноморской диеты, живут намного дольше, чем те, кто ее не соблюдает. Как пишет CNN, об этом свидетельствуют результаты нового масштабного исследования.

"В новом исследовании, опубликованном в журнале JAMA Network Open, ученые расспросили 25 315 здоровых женщин, участвовавших в исследовании Women's Health Study, об их рационе и взяли кровь и другие биомаркеры в период с 1993 по 1996 год. Эти женщины были повторно обследованы в период с 2018 по 2023 год. Согласно результатам исследования, соблюдение средиземноморской диеты не только снизило риск ранней смерти на 23%, но и уменьшило риск смерти от рака на 17%, а от сердечно-сосудистых заболеваний - на 20%", - говорится в статье.

Средиземноморская диета - особенности

Средиземноморская диета отличается простотой приготовления пищи на основе растительных продуктов: большую часть каждого приема пищи составляют овощи и фрукты, цельные злаки, бобовые и семена, немного орехов и большое внимание уделяется оливковому маслу высшего сорта. Жиры, кроме оливкового масла, такие как сливочное, употребляются редко, если вообще употребляются, а сахара и рафинированных продуктов следует избегать.

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Красное мясо используется редко. Поощряется употребление здоровой жирной рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, а яйца, молочные продукты и птицу едят гораздо меньшими порциями, чем в традиционной западной диете.

Почему важно изучать влияние этой диеты именно на женщин

Уже известно, что средиземноморский стиль питания может снизить риск развития рака груди, слабоумия, депрессии, диабета, высокого уровня холестерина и потери памяти. Соблюдение диеты также может привести к укреплению костей, здоровью сердца и увеличению продолжительности жизни. Кроме того, она полезна для здорового похудения.

Однако среди всех этих данных мало подробностей о том, как именно средиземноморская диета может повлиять на женщин, особенно в долгосрочной перспективе.

"Мозг женщин работает на молекулярном уровне иначе, чем мозг мужчин. Размер женского сердца может отличаться от мужского, а симптомы сердечного приступа у женщин совершенно другие, чем у мужчин. Женщины метаболизируют алкоголь и лекарства иначе, чем мужчины. Кроме того, стоит принять во внимание и менопаузу, которая создает целый класс рисков для здоровья, характерных именно для женщин", - пишет CNN.

Одно из недавнео опубликованных исследований показало, что последовательное соблюдение ссредиземноморской диеты может снизить риск гипертонии.

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