Женщины, которые строго придерживаются средиземноморской диеты, живут намного дольше/ фото ua.depositphotos.com

Женщины, которые строго придерживаются средиземноморской диеты, живут намного дольше, чем те, кто ее не соблюдает. Как пишет CNN, об этом свидетельствуют результаты нового масштабного исследования.

"В новом исследовании, опубликованном в журнале JAMA Network Open, ученые расспросили 25 315 здоровых женщин, участвовавших в исследовании Women's Health Study, об их рационе и взяли кровь и другие биомаркеры в период с 1993 по 1996 год. Эти женщины были повторно обследованы в период с 2018 по 2023 год. Согласно результатам исследования, соблюдение средиземноморской диеты не только снизило риск ранней смерти на 23%, но и уменьшило риск смерти от рака на 17%, а от сердечно-сосудистых заболеваний - на 20%", - говорится в статье.

Средиземноморская диета - особенности

Средиземноморская диета отличается простотой приготовления пищи на основе растительных продуктов: большую часть каждого приема пищи составляют овощи и фрукты, цельные злаки, бобовые и семена, немного орехов и большое внимание уделяется оливковому маслу высшего сорта. Жиры, кроме оливкового масла, такие как сливочное, употребляются редко, если вообще употребляются, а сахара и рафинированных продуктов следует избегать.

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Красное мясо используется редко. Поощряется употребление здоровой жирной рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, а яйца, молочные продукты и птицу едят гораздо меньшими порциями, чем в традиционной западной диете.

Почему важно изучать влияние этой диеты именно на женщин

Уже известно, что средиземноморский стиль питания может снизить риск развития рака груди, слабоумия, депрессии, диабета, высокого уровня холестерина и потери памяти. Соблюдение диеты также может привести к укреплению костей, здоровью сердца и увеличению продолжительности жизни. Кроме того, она полезна для здорового похудения.

Однако среди всех этих данных мало подробностей о том, как именно средиземноморская диета может повлиять на женщин, особенно в долгосрочной перспективе.

"Мозг женщин работает на молекулярном уровне иначе, чем мозг мужчин. Размер женского сердца может отличаться от мужского, а симптомы сердечного приступа у женщин совершенно другие, чем у мужчин. Женщины метаболизируют алкоголь и лекарства иначе, чем мужчины. Кроме того, стоит принять во внимание и менопаузу, которая создает целый класс рисков для здоровья, характерных именно для женщин", - пишет CNN.

Одно из недавнео опубликованных исследований показало, что последовательное соблюдение ссредиземноморской диеты может снизить риск гипертонии

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