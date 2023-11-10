Специалисты отметили, что, если в рационе семьи рис занимает особое место, то например, маленьким детям лучше есть белый рис.

Коричневый и белый рис очень похожи, поскольку производятся из одного и того же зерна. Различия в их питательной ценности обусловлены тем, как обрабатывается зерно.

Собранное цельное зерно риса содержит три основных компонента: отруби, зародыш и эндосперм. "Белый рис был обработан для удаления отрубей и зародышей", - пояснил доктор медицинских наук Ким Явиц. По его словам, такая обработка "удаляет клетчатку и многие микроэлементы" из зерна, "оставляя в основном крахмал". А коричневый рис все так же содержит отруби и зародыши, а также эндосперм. "Вот почему мы считаем его цельным", - подчеркнул специалист, передает Delish.

По словам диетологов, отруби и зародыши - одни из самых питательных частей зерна. По словам Элли Маст, "отруби и зародыши коричневого риса содержат клетчатку, витамины и минералы". Эти компоненты содержат ценные питательные вещества, которых не хватает в обработанном белом рисе.

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Кроме того, коричневый рис содержит дополнительную клетчатку, которая полезна для тех, кто страдает диабетом или пытается похудеть. Маст отметила, что "клетчатка... может помочь вам чувствовать себя сытым дольше... и не будет повышать уровень сахара в крови до такой степени, как белый рис".

В связи с этим специалисты отметили, что если вы пытаетесь стабилизировать уровень сахара в крови или сбросить несколько фунтов, выбор коричневого риса вместо белого определенно будет лучше.

Однако, как пояснили диетологи, относительно низкое содержание клетчатки в белом рисе означает, что его энергия более доступна, что может стать огромным преимуществом для спортсменов или людей, ведущих более активный образ жизни. Явиц отметил, что это "отличный выбор после длительных или интенсивных тренировок, когда вам нужны более быстро усваиваемые углеводы для пополнения запасов гликогена в мышцах". Низкое содержание клетчатки также облегчает потребление людям с проблемами пищеварения.

Второстепенным, но потенциально более важным преимуществом белого риса является то, что он содержит меньше мышьяка, чем коричневый. Мышьяк - токсичное соединение, которое содержится как в белом, так и в коричневом рисе, но, в белом его намного меньше.

Маст пояснила, что если в рационе семьи рис занимает особое место, то например, маленьким детям лучше есть белый рис.

Но если оставить в стороне эти конкретные случаи, важно иметь в виду более широкую картину и рассматривать выбор в контексте диеты и образа жизни. "И белый, и коричневый рис могут быть полезны для здоровья, - сказала Маст. - Самое главное - это размер порции и то, что вы с ней едите".

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