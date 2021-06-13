Польский телеканал TVP Sport заменил флаги в трансляции при составлении списка третьего игрового дня Чемпионата Европы по футболу - 2020.
На экране показывалось расписание игр, которые должны состояться в воскресенье, 13 июня, сообщает ТСН. Однако флаги в списке пар команд оказались перепутаны.
Так, возле Австрии появился флаг Дании, у Северной Македонии - флаг Финляндии, возле Англии расположился флаг Уэльса, у Хорватии - флаг Швейцарии, возле Нидерландов - флаг Бельгии, а вот Украине достался флаг России.
На самом деле эти команды получили флаги пар, игравших ранее, в субботу, 12 июня.
Матч Нидерланды - Украина начнется в 22:00 по киевскому времени. Также сборная Украины проведет матчи 17 июня (против Северной Македонии) и 21 июня (против Австрии).
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