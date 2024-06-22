Травяные чаи использовались в лечебных целях тысячелетиями, ведь обладают уникальными оздоровительными свойствами.

Некоторые травяные чаи могут не сочетаться с безрецептурными и рецептурными лекарствами. Об этом пишет EatingWell.

Отмечается, что травяные чаи использовались в лечебных целях тысячелетиями, ведь обладают уникальными оздоровительными свойствами. Но, если ваше состояние здоровья требует лекарств, имейте в виду, что некоторые травяные чаи могут препятствовать как рецептурным, так и безрецептурным препаратам.

Травяные чаи - это не то же самое, что "настоящие чаи", такие как черный, улун, зеленый и белый сорта. Так, травяной чай не содержит кофеина, тогда как настоящий чай содержит это вещество, говорит Кэролайн Томасон, диетолог из Вашингтона. По ее словам, травяные сорта также, как правило, имеют более мягкий или более сладкий вкус по сравнению с горьким вкусом настоящего чая.

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Комбинации вкусов, такие как яблоко, корица, ромашка, мята, чай, имбирь, куркума, бузина, тулси, лимон и красный чай ройбуш - лишь некоторые виды травяных чаев, которые вы найдете на полках продуктовых магазинов.

"Большинство травяных чаев считаются в целом безопасными, если их потреблять в умеренных количествах, и их определенно можно включить в полноценную диету с высоким содержанием питательных веществ", - говорит Лена Бакович, зарегистрированный диетолог в Top Nutrition Coaching.

При этом издание отмечает, что если вы прочитаете этикетки, вы можете увидеть на травяном чае предостережение, которое рекомендует людям поговорить со своим врачом, если они имеют заболевания или принимают лекарства. И это хороший совет, особенно если вы пьете следующие пять чаев.

Ашваганда

Ашваганда - это трава, которая традиционно используется для уменьшения стресса, улучшения самочувствия, уменьшения тревоги и улучшения качества и продолжительности сна. Она может быть дополнительным ингредиентом в различных рецептурах травяных чаев, которые рекламируются как антистрессовые и успокаивающие.

Результаты исследований, во время которых участники принимали от 500 до 600 миллиграммов в день экстракта ашвагандхи, свидетельствуют о том, что возможно взаимодействие с рядом лекарств: препаратами для щитовидной железы, диабета, артериального давления, иммунодепрессантами и седативными средствами.

Гинкго билоба

Гинкго двулопастное - растение, богатое антиоксидантными соединениями, называемыми флавоноидами, которые могут способствовать расширению кровеносных сосудов для улучшения кровообращения. Для некоторых людей это может быть проблемой.

"Чай гинкго билоба может замедлить свертываемость крови, что создает взаимодействие с лекарствами, разжижающими кровь, а также может взаимодействовать с нестероидными противовоспалительными препаратами, такими как ибупрофен, повышая риск кровотечения", - говорит Бакович.

Зверобой

Зверобой происходит из верхушек цветущего растения Hypericum perforatum, и было изучено его применение для лечения симптомов депрессии, заживления ран, и симптомов менопаузы. Однако существует много доказательств того, что зверобой может влиять на многие типы лекарств, снижая их эффективность.

"Зверобой может влиять на селективные ингибиторы обратного захвата серотонина из-за повышения уровня серотонина, снижать эффективность противозачаточных препаратов, изменяя способ их метаболизма в нашем организме, и ухудшать использование препаратов для разжижения крови, увеличивая риски свертывания крови", - предупреждает Томасон.

4. Желтокорень

Желтокорень используется как средство от простуды и других респираторных инфекций, аллергического ринита (сенной лихорадки), язв и проблем с пищеварением, таких как диарея и запор.

Желтокорень может влиять на некоторые лекарства от диабета, такие как метформин, снижая их эффективность.

5. Ромашка

Ромашковый чай часто рекламируют как средство для снятия стресса или идеальный чай перед сном. Хотя количества в чаях, вероятно, безопасны, ромашка может потенциально взаимодействовать с варфарином (разжижитель крови) и циклоспорином (иммунодепрессант, используемый после трансплантации органов). Кроме того, вам могут потребоваться меры предосторожности, если у вас диабет.

"Если человек с сахарным диабетом решает регулярно пить ромашковый чай, ему рекомендуется внимательно следить за уровнем сахара в крови для возможного его снижения", - объясняет Бакович.

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Ранее УНИАН сообщал, что будет, если не пить кофе. Так, по словам экспертов, если вы перестанете пить кофе или уменьшите его количество, это облегчит работу вашей сердечно-сосудистой системы.

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