В частности, стоит обратить внимание на время зарядки авто.

Покупка подержанного электроавтомобиля может стать настоящей головной болью. Часто покупатели не знают, на что смотреть при выборе машины, ведь электрокары работают не так, как обычные авто.

За последние годы различные автомобильные бренды, такие как Tesla, Hyundai, Kia и многие другие, выпустили несколько замечательных электромобилей. И покупка подержанного авто действительно может быть более выгодным решением, пишет Top Speed. Если вы ищете подержанный электромобиль, есть 10 вещей, на которые обязательно следует обратить внимание.

Падение стоимости авто

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Все типы транспортных средств подвержены падению рыночной стоимости, но электромобили стоят высоко в этом списке. Среднестатистический автомобиль обесценивается на 20 процентов в течение первого года использования. На это влияет много факторов, но основной заключается в том, что когда вы выезжаете из автосалона, вы сразу же теряет десять процентов стоимости вашего автомобиля.

Новые авто, как правило, сильно обесцениваются в течение первых двух-трех лет, но затем этот процесс начинает замедляться.

Тип зарядки и время перезарядки

Есть несколько типов зарядки электромобилей:

Тип 1: 120 Вольт, часто заряжает электромобиль за 10-60 часов.

Тип 2: 220 Вольт, часто заряжается от 4 до 10 часов.

Тип 3: Быстрая зарядка постоянным током, 400-1000 Вольт, часто заряжает автомобиль полностью за 30-40 минут.

Техническое обслуживание и ремонт

Многое зависит от модели авто, но расходы на ремонт и техническое обслуживание для электромобилей часто ниже, чем на обычные авто (в среднем, на 50%). Все потому, что электромобили механически проще, чем автомобили с ДВС.

Но на рынке все еще есть много подержанных электромобилей, которые опустошат ваш кошелек, поскольку некоторые проблемы вы сможете увидеть только в процессе эксплуатации авто. В ваших интересах попросить владельца показать документы с СТО и выписки о проделанном обслуживании.

Сравните показатели надежности различных электромобилей

Каждый покупатель имеет свои собственные желания и потребности, но то, на что вы не должны закрывать глаза, – это надежность автомобиля.

В сети есть бесчисленное количество статей о подержанных электромобилях и их надежности.

Льготы для электромобилей

В некоторых странах для владельцев электрокаров предусмотрены налоговые льготы. Некоторые подержанные модели также подпадают под эту категорию, что, в свою очередь, поможет вам сэкономить деньги.

Отзыв авто и безопасность

Поскольку электромобили все еще являются новой сферой в автомобильном мире, а эта отрасль постоянно развивается, многие модели отзывают обратно на заводы.

Также стоит обращать внимание на то, насколько безопасным является автомобиль. Проверьте рейтинги, оценки экспертов и отзывы других владельцев.

Деградация батареи, срок службы и гарантия

Пожалуй, одним из важнейших факторов, на который следует обратить внимание при покупке подержанного электромобиля, является его батарея. В отличие от традиционных автомобилей с бензиновым двигателем, большинство производителей указывают прогнозируемый срок службы аккумуляторов.

Замена батареи может стоить немало. Возьмем Tesla Model 3 – чтобы заменить батарею, в США в среднем нужно выложить от $12 000 до $20 000.

Также советуем обратить внимание на гарантийные сроки, указанные производителем.

Как климат влияет на электромобили

На поведение электромобиля влияет много факторов, и один из них – особенности климата. Холодная погода может забирать до 30 процентов заряда аккумулятора. Некоторые электромобили оснащаются подогревателями для предотвращения этого, поэтому стоит проверить, есть ли в комплекте с определенным подержанным электромобилем такое устройство.

Для электромобилей, которые эксплуатируются в теплом климате все наоборот: некоторые авто используют системы охлаждения, чтобы продлить срок службы аккумуляторов, поскольку они не выдерживают палящих солнечных лучей.

Соответствует ли технология современным стандартам

Разумным шагом будет ознакомиться с технологиями, которые используются в электромобилях, поскольку это один из самых больших пунктов продаж в этой отрасли. Вам нужен электромобиль, в котором технология не выйдет из строя или не начнет давать сбои.

Бренд

Есть много факторов, которые стоит учесть, прежде чем покупать подержанный автомобиль, и последним из них является информация о марке авто, который вы покупаете.

Когда вы ищете новый или подержанный автомобиль, вы начинаете изучать бренд, а затем уже модели. Это еще важнее, когда речь идет о подержанных электромобилях, потому что вы хотите увидеть историю бренда и то, как их модели ведут себя со временем. Так вы сможете проанализировать надежность авто, его удобство в пользовании и другие важные аспекты.

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