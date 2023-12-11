Мед состоит из различных сахаров, ферментов, витаминов, минералов и антиоксидантов. При умеренном употреблении он может стать более здоровой альтернативой рафинированному сахару.
Как передает NDTV со ссылкой на диетолога Ловнет Батру, мед может быть особенно полезен в зимние месяцы из-за его антимикробных свойств, которые могут помочь укрепить иммунную систему и облегчить симптомы простуды.
Мед - преимущества
К другим полезным свойствам меда, по словам диетолога, относятся:
- противомикробное и антиоксидантное действия;
- способность подавлять кашель;
- способность успокаивать боль в горле;
- помощь в улучшении пищеварения;
- насыщение организма энергией.
Как отметила диетолог, лучшая форма употребления меда - в сыром виде, а лучшее время - натощак.
Также специалист предупредила, как нельзя употреблять мед:
- в горячих жидкостях;
- в блюдах, которые запекаются.
Кроме того, мед нельзя давать младенцам.
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