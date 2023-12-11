Мед может помочь укрепить иммунную систему и облегчить симптомы простуды.

Мед состоит из различных сахаров, ферментов, витаминов, минералов и антиоксидантов. При умеренном употреблении он может стать более здоровой альтернативой рафинированному сахару.

Как передает NDTV со ссылкой на диетолога Ловнет Батру, мед может быть особенно полезен в зимние месяцы из-за его антимикробных свойств, которые могут помочь укрепить иммунную систему и облегчить симптомы простуды.

Мед - преимущества

К другим полезным свойствам меда, по словам диетолога, относятся:

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противомикробное и антиоксидантное действия;

способность подавлять кашель;

способность успокаивать боль в горле;

помощь в улучшении пищеварения;

насыщение организма энергией.

Как отметила диетолог, лучшая форма употребления меда - в сыром виде, а лучшее время - натощак.

Также специалист предупредила, как нельзя употреблять мед:

в горячих жидкостях;

в блюдах, которые запекаются.

Кроме того, мед нельзя давать младенцам.

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