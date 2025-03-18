Радиация по-разному повлияла на города, где произошли такие трагедии.

В 20 веке произошли три крупнейших ядерных катастрофических события, которые произошли в трех городах: две в Японии и одна в Украине. Все знают, что произошло в каждом из этих трагедий, но не совсем понятно, почему люди смогли жить дальше в Хиросиме и Нагасаки, но не в Чернобыле, пишет IFLScience.

Известно, что в начале августа 1945 года США сбросили две ядерные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки с разницей в три дня. В результате этой атаки погибло от 129 до 226 тысяч человек, большинство из них были гражданскими.

"Даже те, кто спешил в город, чтобы помочь жертвам после взрывов, быстро подвергались воздействию радиации. В последующие годы многие из выживших сообщали о случаях лейкемии, а также о других видах рака и ужасных состояниях. Беременные женщины, подвергшиеся воздействию взрывов, имели значительно более высокий уровень выкидышей и детской смертности. Дети, которые выжили после рождения, чаще имели пороки развития, интеллектуальные нарушения, задержку роста и повышенный риск развития рака", - отметили в издании.

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Отмечается, что бомбардировка Хиросимы и Нагасаки пока является единственным случаем применения ядерного оружия против населения. Однако Чернобыльская катастрофа стала несчастным случаем. Трагедия произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, когда взорвался неисправный реактор, в результате чего высвободились опасные вещества в атмосферу.

"Сила взрыва распространила загрязненное вещество на значительную часть территории Советского Союза (современные Беларусь, Украина и Россия). Во время взрыва погибли два человека, еще около 28 умерли в течение недели, а 600 000 человек, участвовавших в ликвидации последствий аварии (так называемые "ликвидаторы"), впоследствии подверглись воздействию опасных уровней радиации", - добавили в материале.

По словам экспертов, основным отличием между этими случаями является то, что ядерный взрыв может отличаться от взрыва ядерного реактора. Бомбы, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки, были взорваны далеко над уровнем земли, что позволило максимизировать мощность взрыва и уменьшить уровень радиации.

"В противоположность этому, взрыв в Чернобыле, который был гораздо меньше и произошел на уровне земли, выбросил в атмосферу в 400 раз больше радиоактивных материалов, а также оставил большие куски обломков ядерных отходов (частей реактора, загрязненных радиацией) на местности", - объяснили в IFLScience.

Кроме того, существует количество расщепляемого материала, который используют в каждом месте. Большинство ядерных боеприпасов и реакторов применяют обогащенный уран, который содержит высокую концентрацию изотопа урана-235 (U-235), который образует топливо для реакторов и является тем, что заставляет бомбу взрываться.

"В отличие от этого, ядерный реактор использует регулирующие стержни для поглощения дополнительных нейтронов, что позволяет поддерживать цепную реакцию деления с меньшей интенсивностью и гораздо дольше. Таким образом, реактор требует значительно большего количества обогащенного урана для его заправки - на Чернобыльской АЭС было около 180 тонн топлива", - подчеркнули в материале.

В основном когда ядерное топливо отработанное и больше не производит энергию, его заменяют и хранят в реакторе до тех пор, пока оно не будет безопасно захоронено или переработано для дальнейшего использования. Однако в случае Чернобыля взрыв высвободил этот материал в атмосферу и окружающую среду.

"Эти побочные продукты имеют долгий период полураспада, а это означает, что они остаются вредными для человека гораздо дольше. Именно эти факторы делают Чернобыль сегодня негостеприимным местом", - подытожили в издании.

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Ранее ученые выяснили, почему собаки Чернобыля быстро эволюционируют. Как оказалось, те животные, которые жили ближе к месту катастрофы, имели отличия в ДНК, показывающие их генетическое отличие от собак в других регионах мира.

Также исследование показало, что чернобыльские лягушки приспособились выживать в условиях высокой радиации. В частности результаты не показали никакой разницы между продолжительностью жизни, скоростью старения и показателями стресса у чернобыльских древесных лягушек по сравнению с теми, кто живет в контрольных районах без радиации.

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