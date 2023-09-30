Безобидное перелистывание ленты может закончиться геморроем и выпадением прямой кишки.

Если вы идете в туалет и берете с собой телефон, чтобы скоротать время, знайте, что это может быть опасно для здоровья. Об этом предупреждает доктор Сетхи, который прошел обучение в Гарварде и Стэнфорде, сообщает ladbible.

Не важно, сидите вы в туалете с газетой, книгой или телефоном. Это в любом случае наносит вред вашему здоровью.

В одном из своих видео доктор объясняет, почему нам следует перестать листать телефон во время посещения туалета.

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Он говорит, что, сидя в туалете, "может показаться безобидным пролистывать ленту в социальных сетях или отвечать на электронные письма", но предупреждает, что эти действия на самом деле могут иметь "серьезные последствия".

Приготовьтесь. "Во-первых, использование телефона во время туалета может привести к длительному сидению на унитазе, это в свою очередь может вызвать напряжение и давление на прямую кишку и анус",- поясняет доктор Сетхи.

По его словам, это приводит к таким проблемам, как геморрой, анальные трещины и даже выпадение прямой кишки.

И если геморроя снаружи и внутри недостаточно, чтобы отпугнуть вас от погружения в групповой чат из туалета, то вот вам еще один факт.

"Другая проблема заключается в том, что телефон может быть питательной средой для бактерий. Исследования показали, что средний смартфон грязнее, чем сиденье общественного унитаза в 10 раз", - говорит доктор.

Если вы все равно не отказываетесь от телефона в туалете, то хотя бы "имейте под рукой дезинфицирующую салфетку, чтобы очистить телефон после того, как вы закончите с делами", советует гастроэнтеролог.

Почему не стоит сидеть часами на одном месте - ответ эксперта

Всемирно известный исследователь малоподвижного поведения доктор Келли Макинтош предупреждает, что длительное сидение связано с риском развития хронических заболеваний сердца, диабета 2 типа и даже некоторыми видами рака.

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