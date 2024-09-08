Если кошка любит разделять сон с вами, то вы - настоящий счастливчик.

Хозяева кошек знают, что с наступлением ночи место на кровати придется разделить с котом. Если питомец любит спать рядом с вами - это хороший знак. Это говорит о глубокой связи между вами и о доверии со стороны животного.

Почему кошка спит рядом с хозяином - главная причина

Как известно, коты спят большую часть суток. Днем сон животных более чуткий, чтобы успеть среагировать на возможную угрозу. Однако ночью кошки погружаются в глубокий сон и остаются беззащитными.

Это главная причина, почему кошка спит с хозяином. С вами она чувствует себя в безопасности и под защитой. Этим питомец показывает своё доверие и расслабленность. Также он помечает вас своим запахом и маркирует как "своего" человека.

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Если кошка спит с хозяином, это также может говорить о желании сохранить тепло. Нормальная температура тела кота составляет 38-39°. Чтобы поддерживать её во сне, животное прижимается к тёплому телу хозяина. Вот почему питомцы так любят спать на подушке и возле головы, где им теплее всего.

Однако если кот не спит с вами, то это не значит, что он вас не любит. Животные, как и люди, имеют свой темперамент и могут предпочитать уединение.

Как отучить кота спать на кровати

Спать в обнимку с котом приятно, но не всем это нравится. Кошки могут приносить в кровать шерсть и грязь из наполнителя, а также будить хозяев.

Чтобы питомец потерял интерес к кровати, предложите ему альтернативу - мягкую подстилку или кошачий домик. Это должно быть уютное место для сна, где кот сможет сохранить тепло. Поставьте его недалеко от кровати и угощайте животное, когда он будет спать в новом месте. Также можно опрыскать лежанку спреем для привлечения кошек.

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