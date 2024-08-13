По словам экспертов, диетические добавки в таких продуктах могут незаметно способствовать росту психических расстройств.

Обычно в жаркий летний день хочется съесть шарик мороженого. Однако эксперты предупреждают, что этот удивительный ингредиент, который есть в обычном мороженом, диетических напитках и даже зубной пасте, может быть связан с тревожностью и плохим настроением, пишет Mirror.

По их словам, этот компонент является искусственным подсластителем, который является низкокалорийным или вообще не содержит калорий.

"Пищевые добавки, используемые для улучшения вкуса, цвета и срока хранения, могут незаметно способствовать росту психических расстройств. Частые и случайные изменения настроения, например, вы можете быть чрезвычайно приподнятыми и энергичными в одну минуту, а затем чрезвычайно подавленными и подавленными в следующую, могут означать, что что-то в вашем рационе влияет на ваше психическое здоровье. [...] Чувство повышенной тревожности, беспокойства или неспособности расслабиться может также означать, что определенные пищевые добавки нарушают химический состав вашего мозга", - объяснила эксперт по психическому здоровью из Mental Health First Aid Course Сара Джефрис. Видео дня

Такие слова Сары перекликаются с исследованием, которое выявило взаимосвязь между депрессией и пищевыми добавками у более 18 тысяч человек в возрасте от 35 до 69 лет. Особенно это касалось непищевых подсластителей, которые используют в кофе и диетических напитках.

Уже в 2022 году исследователи заявили, что аспартам является одним из самых распространенных искусственных подсластителей, который усиливает тревожное поведение у мышей. Эта добавка содержится в некоторых видах мороженого, зубной пасте, фармацевтических препаратах и более чем 5 000 пищевых продуктах по всему миру.

Сара Джефрис является одним из тех экспертов, которые опасаются, что это влияние, которое вызывает тревогу, распространяется не только на мышей, но и на людей. Кроме того, она обеспокоена влиянием на психическое здоровье ароматизаторов-эмульгаторов, которые имеют подобное влияние в различных академических проектах.

"Сложности с концентрацией внимания, проблемы с памятью или ощущение "тумана в голове" могут быть признаком того, что ваш рацион влияет на ясность мышления. Головная боль, проблемы с пищеварением и общее недомогание иногда могут быть связаны с пищевыми добавками и означать, что они влияют на ваше здоровье в целом", - добавила эксперт.

Несмотря на то, что для понимания полного влияния подсластителей нужны дополнительные исследования, Сара считает, что есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы получить максимальную пользу от своего рациона.

"Нужно больше исследований, чтобы полностью понять влияние на человека, но помните о своем рационе. Выбирайте натуральные продукты, богатые фруктами, овощами и пробиотиками, чтобы уменьшить риски. Обратитесь к врачу или диетологу за индивидуальным советом и определите триггеры в вашем рационе", - посоветовала она.

Полезные продукты для здоровья

Ранее врач назвал один продукт, который он ест каждый день. По его словам, речь идет о ягодах, которые являются очень полезными для здоровья человека. Он подчеркнул, что ягоды помогают снизить чувствительность к инсулину, а также содержат много клетчатки и антиоксидантов.

Также стало известно о самых полезных видах сыра, которые можно есть, если у вас высокий уровень холестерина.

"Откажитесь от жирного козьего сыра, чеддера и колби, которые имеют наибольшее количество насыщенных жиров на унцию. Вместо них вы можете выбрать обезжиренную моцареллу, швейцарский или чеддер", - советуют в издании Health Digest.

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