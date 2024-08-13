По словам эксперта, эта пища является очень полезной для здоровья человека.

Популярный врач-терапевт Амир Хан рассказал, что он никогда не проводит свой день без ягод, ведь они оказывают положительное влияние на здоровье человека, пишет dailymail.

Врач отметил, что берет ягоды с собой на работу и добавляет их в свой утренний рацион. Несмотря на то, что они могут стоить дорого, терапевт отмечает, что они стоят того, чтобы их есть. Кроме того, люди могут употреблять и замороженные ягоды, которые не так сильно повлияют на бюджет.

Амир Хан отметил, что ягоды помогают снизить чувствительность к инсулину, а также содержат много клетчатки и антиоксидантов. По его словам, есть пять причин, почему он ест ягоды всех видов каждый день.

Видео дня

Ягоды содержат антиоксиданты

Врач подчеркнул, что ягоды содержат его "любимые" антиоксиданты, которые он назвал "маленькими ремонтниками" организма человека.

"Они помогают устранить повреждения, вызванные нестабильными молекулами, называемыми свободными радикалами, которые в большом количестве могут повреждать наши клетки и вызывать воспаление", - объяснил д-р Хан.

Терапевт добавляет, что черника, ежевика и малина содержат самый высокий уровень антиоксидантов.

Ягоды помогают улучшить чувствительность к инсулину

По словам терапевта, лабораторные исследования и исследования на людях показали, что ягоды могут улучшить резистентность человека к инсулину и снизить общий уровень сахара в крови. Отмечается, что высокий уровень сахара в крови может быть связан с проблемами с почками, диабетом и болезнями сердца.

"Ягоды могут помочь улучшить уровень сахара в крови, улучшая реакцию инсулина на пищу с высоким содержанием углеводов, таким образом поддерживая уровень сахара в крови на здоровом уровне", - отметил врач.

Ягоды содержат много клетчатки

Амир Хан подчеркнул, что ягоды содержат клетчатку, поэтому они полезны для здоровья нашего кишечника.

"Она (клетчатка) помогает нам дольше оставаться сытыми. Считается, что многие люди... не получают достаточного количества клетчатки в своем рационе, поэтому пополните свой запас клетчатки с помощью ягод", - посоветовал он.

Ягоды помогают снизить уровень холестерина

Доктор Хан уверяет, что ягоды могут помочь снизить уровень холестерина, а также предотвратить его окисление или повреждение.

"Первоначальные исследования показали, что ягоды могут снизить уровень холестерина ЛПНП, который считается вредным холестерином", - добавил он.

Ягоды помогают сохранить сердце здоровым

"Внутри наших кровеносных сосудов расположены так называемые эндотелиальные клетки, которые выполняют много важных функций, таких как контроль кровяного давления и содействие свертыванию крови. Но эти клетки могут повреждаться из-за таких вещей, как курение, что также может препятствовать им выполнять свою работу. Это называется эндотелиальной дисфункцией, но считается, что ягоды улучшают функцию наших эндотелиальных клеток, если их регулярно добавлять в пищу", - объяснил врач.

Кроме того, Хан советует добавить ягоды в свой рацион из-за их замечательного вкуса.

Другие полезные продукты для здоровья

Также стало известно, как абрикос влияет на кровяное давление человека. По словам специалистов, один свежий абрикос содержит 16,8 калорий, 4,55 миллиграмма кальция и значительное количество витамина С и других питательных веществ. Этот фрукт может стать естественным источником пищи, который может защитить вас от сердечно-сосудистых заболеваний и повышенного кровяного давления.

Кроме того, диетологи назвали десерт, который можно есть даже людям с диабетом. Известно, что большинство десертов содержат много простых углеводов, добавленных сахаров и насыщенных жиров, однако есть те, которые можно есть и не беспокоиться о последствиях.

Вас также могут заинтересовать новости: