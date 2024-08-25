Известно, что лимоны тоже пакуют в такие пакеты.

Думали ли вы когда-нибудь о том, почему апельсины часто продают в странных красных сетчатых пакетах? Как оказалось, это хитрый трюк, который используют продавцы, чтобы обмануть вас и заставить купить больше фруктов, пишет IFL Science.

"Красная или оранжевая пластиковая сетка вокруг фруктов помогает создать впечатление, что апельсиновая кожура имеет более насыщенный оранжевый цвет, благодаря чему фрукты выглядят сочными и привлекательными для потребителей. Если фрукт недозрелый, цветная сетка также уменьшит его зелень и подчеркнет оранжевый цвет, благодаря чему он будет выглядеть спелым и более аппетитным", - отмечают в материале.

Лимоны тоже часто пакуют в мешки из желтой сетки, чтобы подчеркнуть их естественный цвет.

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"Этот принцип основан на иллюзии конфетти - визуальном феномене, когда на восприятие цветов сильно влияет окружающий контекст. В этой оптической иллюзии нейтрально окрашенный шарик размещают в сетке разноцветных линий. Когда линии определенного цвета находятся на переднем плане, кажется, что цвет шарика сливается с цветом линий", - объясняют в издании.

В частности, в новом исследовании психолог Гиссенского университета в Германии Карл Р. Гегенфуртнер подробно описывает, как пакет с апельсинами в супермаркете использует иллюзию конфетти.

"Каждую субботу на местном рынке я покупаю апельсины с соком у моей любимой продавщицы фруктов Хельги. В один из последних дней у нее не было хороших спелых апельсинов, как и можно было ожидать во время немецкого лета. Позже, зайдя в супермаркет, я увидел, что спелых апельсинов было вдоволь, и, конечно, купил их целую кучу, удобно упаковав в апельсиновую сетку для переноски. Дома, когда я вынул апельсины из сетки, произошло чудо: каждый апельсин, красиво окрашенный в сетке, превратился в ужасный оттенок зеленого!", - возмутился Гегенфуртнер.

Исследователь отметил, что фотографии апельсинов тоже создаются благодаря таким методам.

"Мы пришли к выводу, что ассимиляция цвета сама по себе имеет сильное влияние на внешний вид, превращая зеленоватый на вид апельсин в красивый оранжевый. Излишне говорить, что продавцы фруктов поняли это уже давно. Оглядевшись вокруг в обычных супермаркетах, легко заметить, что фрукты и овощи (например, лимоны, лук, кабачки или даже картофель) обычно упакованы в сетки, которые имеют цвет идеальных образцов", - говорится в заключении исследования.

В статье объясняют, что иллюзия конфетти базируется на принципе, что наш мозг запрограммирован на обработку периферийного зрения и восприятие цветов.

"По сути, наш мозг стремится обеспечить нам плавный, бесшовный опыт, который можно понять как можно эффективнее. Так же наша зрительная система настроена на восприятие однородности и плавных переходов. Когда красная сетка накладывается на оранжевый, наш мозг объединяет соседние цвета, чтобы упростить то, что мы видим", - отмечают в материале.

Другие интересные исследования

Как писал УНИАН, ученые выяснили, что мозг создает несколько копий воспоминаний, что позволяет ему регулировать их изменение с течением времени. К примеру, у грызунов мозг хранит не менее трех копий одного воспоминания, кодируя его в нескольких местах органа. Эти копии кодируются различными группами нейронов в гиппокампе, области мозга, критически важной для обучения и памяти.

Также эксперты рассказали, что будет, если пить 4 чашки кофе ежедневно. По их словам, ежедневное потребление более 400 мг кофеина (около четырех чашек кофе) создает повышенный риск развития серьезных сердечно-сосудистых проблем в дальнейшем.

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