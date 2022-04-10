Российский оккупант сообщил жене, что попал в плен. Однако та известила его, что живет с любовником.
Видео эпического момента появилось в сети.
Жена радостно рассказала оккупанту, что сейчас она из живет с другим мужчиной. Захватчик оторопел и переспросил. Женщина еще раз повторила.
Пленный россиянин попросил прервать этот телефонный разговор.
Как сообщал УНИАН, российский оккупант Андрей Рязанцев, который в марте вместе со своими товарищами по службе сдался в плен украинским военным, стал новым интернет-мемом.