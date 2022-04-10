Захватчик не ожидал предательства и попросил прервать телефонный разговор.

Российский оккупант сообщил жене, что попал в плен. Однако та известила его, что живет с любовником.

Видео эпического момента появилось в сети.

Жена радостно рассказала оккупанту, что сейчас она из живет с другим мужчиной. Захватчик оторопел и переспросил. Женщина еще раз повторила.

Пленный россиянин попросил прервать этот телефонный разговор.

Как сообщал УНИАН, российский оккупант Андрей Рязанцев, который в марте вместе со своими товарищами по службе сдался в плен украинским военным, стал новым интернет-мемом.

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