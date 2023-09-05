Пассажир "испачкал" весь самолет.

Пилот был вынужден развернуть самолет, когда пассажир потерял контроль над кишечником на высоте 37 тысяч футов.

Рейс вылетел на два часа позже из Атланты, штат Джорджия, в пятницу вечером и направлялся в Барселону в Испании. Едва пассажиры подготовились к долгому перелету, как у мужчины начался понос.

Согласно сообщению, отправленному обратно в диспетчерскую службу, беспорядок распространился "везде". Пилот самолета сказал на земле: "Это просто биологическая угроза, у нас пассажир, у которого была диарея на протяжении всего полета".

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В полетных документах ФАУ указано: "Перенаправление на ATL - диарея пассажира по всему самолету - биологическая опасность". Полетный лист DL194 ФАУ разместили в Сети после того, как один мужчина спросил, почему самолет, в котором ехал его сын, развернулся.

Он написал: "У Delta есть идеи, что происходит с DL194? В полете почти два часа и теперь возвращаюсь в Атланту с сыном на борту. Хотелось бы получить обновленную информацию о том, в чем проблема и что происходит с поездкой в Барселону".

Когда самолет вернулся в 22:39, его почистили, и Delta пришлось искать новый экипаж, поскольку, как сообщается, у старого экипажа истекло время ожидания.

Ранее УНИАН писал, что бортпроводница Жаклин Р рассказала, какие три привычки пассажиров больше всего сводят с ума персонал самолетов.

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