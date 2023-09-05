Туристов предупреждают, чтобы они не хлопали после посадки самолета - это может не понравиться пилотам.

По мнению экспертов, пассажиры самолетов регулярно делают несколько вещей, которые можно отнести к раздражающим. В частности, туристов предупреждают, чтобы они не хлопали после посадки самолета. Такое грубое поведение расстроить пилотов их самолета, пишет Express.

Эксперт по этикету Джо Брайант поделился своими советами о том, чего нельзя делать во время перелетов.

Одна из самых больших неприятностей Джо в путешествии - это когда пассажиры аплодируют пилотам после приземления. По мнению эксперта по поведению, это можно отнести к грубости.

Видео дня

"Аплодисменты не обязательны после приземления и являются грубостью по отношению к пилотам. Если приземление удачное, аплодисменты предполагают удивление таким умением. Если приземление неудачное, аплодисменты будут оскорбительно-саркастическими", - пояснил эксперт.

Как сообщается, аплодисменты пилотам с годами стали более распространенными: пассажиры рукоплещут, как только самолет приземляется.

Пилоты самолета могут счесть аплодисменты грубыми, поэтому, если пассажиры хотят выразить свою признательность, они могут принести небольшой подарок экипажу. По словам одного из бортпроводников, пассажиры могут даже получить бесплатное повышение класса обслуживания, если правильно разыграют свои карты.

Джо также дал несколько советов по поводу обуви. Он сказал, что носить обувь считается хорошим тоном, но пассажиры могут снять ее во время дальнего рейса.

Ранее УНИАН также писал о вещах, которые никогда не следует носить в самолете. К ним относятся, в частности, шорты, каблуки и шлепанцы. почему их не стоит надевать во время перелета?

Вас также могут заинтересовать новости: