Вырученные средства обещают отправить на поддержку Вооруженных сил Украины.

Во интернете выставили на продажу миску, из которой пил знаменитый пес-сапер Патрон.

Объявление о продаже появилось на сайте OLX.ua.

Стоимость миски пользователь, назвавшийся Анатолием, указал 15 000 тысяч гривень, добавив, что возможна договорная цена. Вырученные средства он обещает отправить Вооруженным силам Украины.

"Миска из кафе, в котором находился Патрон со своей семьей во Львове, деньги пойдут на поддержку ВСУ. Только звонки. Продажа по разрешению владельцев", - говорится в объявлении.

1 июня в День защиты детей звезда соцсетей Патрон действительно побывал во Львовской области, где среди прочего встретился с детьми.

Напомним, двухлетний Патрон - талисман черниговского отряда саперов - вместе с коллегами по службе выискивает и нейтрализует угрозы взрывов. Собака ищет мины и спасает людей вместе с черниговским пиротехникам из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Ранее УНИАН показал один день из жизни известного пса-сапера.

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