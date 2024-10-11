Переломный момент: шесть жизненных причин, которые разрушают брак

Психолог отметила, что в этих жизненных обстоятельствах партнеры всегда чувствуют себя максимально уязвимыми.

Проблемы в браке случаются нередко, но существует шесть основных событий, которые чаще всего приводят к худшим последствиям.

Как пишет в своем материале для издания Your Tango доктор Саманта Родман Уайтн, частный клинический психолог и основатель DrPsychMom, понимание того, что определенные жизненные события часто вызывают такие разрывы, поможет предотвратить их или осознать, что другие пары также сталкиваются с подобным.

Эмпатийные разрывы происходят тогда, когда один из партнеров не может простить другого за отсутствие поддержки в важные моменты. Знание того, что эти разрывы часто возникают вокруг определенных событий, помогает лучше подготовиться к ним и уменьшить их влияние.

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Вот 6 самых распространенных жизненных событий, которые могут вызвать проблемы в браке:

Рождение ребенка

Это часто приводит к возникновению обид и недоразумений. Например, женщины могут чувствовать обиду из-за того, что муж не оказал достаточно поддержки во время родов или не выполнил обещания. Это время большой уязвимости для женщины, что делает рождение ребенка потенциальным источником эмпатийных разрывов.

Период ухода за младенцем

Первые месяцы после рождения ребенка являются особым временем, когда молодая мама нуждается в поддержке больше, чем когда-либо. Если муж ведет себя эгоистично или не участвует в уходе за ребенком, это может привести к глубокому разочарованию и обидам.

Забытые юбилеи или важные даты

Забывание важных дат, таких как годовщины или дни рождения, может вызвать серьезное разочарование в отношениях. Женщины могут чувствовать, что их потребности игнорируются, что усиливает чувство недооценки.

Тяжелая болезнь

Когда один из партнеров болеет, другой должен сделать все возможное, чтобы поддержать его. Отсутствие поддержки в такие моменты может стать причиной глубоких обид, которые трудно преодолеть.

Смерть в семье

Эмпатийные разрывы могут возникать, когда партнер не проявляет поддержки во время тяжелой утраты. Важно быть рядом, когда ваш партнёр переживает горе, иначе ощущение покинутости может разрушить брак.

Потеря работы

Потеря работы может сильно повлиять на самооценку, особенно для мужчин, которые часто оценивают себя через карьерные достижения. Отсутствие поддержки со стороны партнера в такой момент может стать причиной длительного разрыва в отношениях.

Важно обсуждать с партнером ваши чувства во время таких жизненных событий. Если есть нерешенные эмпатийные разрывы, консультация с семейным психологом может помочь преодолеть их и восстановить гармонию в отношениях. Обиды, если их не решить, могут постепенно разрушать брак.

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