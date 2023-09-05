Влюбленный мужчина до сих пор не понимает, почему возлюбленная не оценила его поступка.

Мужчина сделал предложение своих возлюбленной на похоронах ее матери. Впрочем, этот поступок раскритиковали в сети.

Как рассказал мужчина на Reddit, на церемонии похорон он вдруг осознал, что "жизнь слишком коротка". 25-летний парень объяснил, что мама его девушки не одобряла их отношений из-за пятилетней разницы в возрасте. Несмотря на это, он встречался с возлюбленной в течение двух лет.

"Я планировал сделать ей предложение довольно давно, и я никогда не мог понять, какое на самом деле подходящее время. Кольцо всегда было в моем кармане в надежде, что нужный момент просто случится. Было очевидно, что ее мать не одобряла меня из-за нашей небольшой разницы в возрасте, и она никогда не скрывала свою неприязнь ко мне, поэтому не было варианта завоевать ее расположение", - рассказал парень.

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У матери девушки накануне обнаружили рак молочной железы четвертой стадии. Последние недели она провела с семьей и умерла.

"Каждую минуту, когда я стоял над ее гробом, а моя девушка висела у меня на руке, я смотрел на ее мать и думал про себя: "Вот и все, я сделаю ей предложение сегодня", - вспомнил он.

Парень подождал, когда они с любимой оказались вдали от тела ее мамы. Он отвел девушку в сторону и спросил, станет ли она его женой. Возмущенная и расстроенная девушка отклонила его предложение, осудив его за то, что он выбрал неудачное время.

"Я смотрел на нее смущенно, не понимая, что было не так в этот момент. Это могло быть метафорой, не так ли? Ее мама так внезапно умерла, и теперь я предлагаю ей выйти за меня замуж, потому что "жизнь слишком коротка", "ты живешь только один раз" и наслаждайся моментом", - сказал парень.

Друзья назвали решение парня слишком равнодушным, ведь девушка была в состоянии острого горя. Впрочем, парень убеждает, что имел лишь хорошие намерения. Пользователи также не поддержали его.

"Такое впечатление, будто он ждал, пока мама умрет, потому что она не одобряла выбор дочери. Как будто он не грустил на похоронах и даже не сосредотачивался на чувствах и поддержке своей девушки", - написал один из комментаторов.

"Забавно, что он думает, что у него все еще есть девушка. Гарантирую, что она больше не хочет иметь с ним ничего общего. Честно говоря, это невозможно простить", - написал еще один комментатор.

Напомним, ранее мы рассказывали, что 36-летний мужчина и 31-летняя женщина решили разводиться через три месяца после свадьбы. Поводом для грандиозного скандала стал обычный будильник, который четыре раза прозвенел в их спальне утром.

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