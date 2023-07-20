Девушка, конечно же, сказала: "Да!"

Популярная певица Надя Дорофеева поделилась очень трогательным видео со своего концерта для бойцов бригады "Буревій", на котором украинский военный делает предложение своей возлюбленной.

Защитник нашей страны по имени Евгений с огромным букетом роз зашел в зал, где проходило выступление Додо, и направился к своей возлюбленной, которая сидела в первом ряду. Он взял ее за ручку и вывел в центр зала, встал на одно колено и протянул ей кольцо.

Девушка была впечатлена таким поступком любимого и сразу же согласилась стать его женой. Эмоции зала и Нади в этот момент сложно передать. Певица начала подкрикивать радостные возгласы.

Видео дня

После этого Евгений поцеловал свою девушку и надел ей на безымянный палец помолвочное кольцо.

"Вчера был особенный концерт. Ощущение, будто встретилась с давними друзьями – настолько эти ребята классные. Мы обнимались, пели и танцевали вместе, улыбались, а после "Щоб не було" Женя сделал предложение своей любимой, потому что, как он сказал, это "их песня"", - сказала Дорофеева.

Напомним, ранее во время концерта YAKTAK двое военнослужащих сделали предложение своим возлюбленным.

Вас также могут заинтересовать новости: