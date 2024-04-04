Среди таких продуктов для вкусной овсянки есть черный шоколад, голубика и семена чиа.

Овсянка является сложным углеводом и очень питательным продуктом. Она имеет много витаминов и минералов, среди которых медь, магний и цинк, а также большое количество клетчатки в каждой порции. Однако если к ней добавить различные начинки, это может улучшить ваш завтрак, вариантов есть много. Поэтому издание health рассказало о самых полезных начинках, которые можно добавить к овсяной каше.

Миндальное масло

Если добавить миндальное масло к овсянке, то она будет иметь более кремообразную консистенцию и больше питательных веществ. Одна столовая ложка этого продукта содержит 3 грамма белка и чуть менее 9 граммов полезных жиров. Также миндальное масло богато на мононенасыщенные жиры, которые, как было доказано, улучшают уровень холестерина и снижают риск ишемической болезни сердца. Кроме того, жирность масла помогает уменьшить голод и чувствовать сытость между приемами пищи.

Арахисовая паста

Сочетание арахисового масла с овсяной кашей является быстрым и простым способом насладиться вкусным и питательным завтраком. Добавление одной столовой ложки арахисового масла - это 3,6 грамма белка и 8 граммов жира к уже насыщенной питательными веществами овсянке. Поэтому такое масло тоже придает блюду кремообразную текстуру и на долгое время сохраняет ощущение сытости.

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Семена чиа

Несмотря на то, что семена чиа являются маленькими, они имеют много питательных веществ. Если добавить одну чайную ложку в тарелку с овсянкой, то это значительно повысит питательность блюда. Хотя семена чиа имеют немного углеводов и калорий, они богаты клетчаткой и омега-3 жирными кислотами.

Семена льна

Семена льна богаты биологически активными соединениями, которые имеют питательные свойства и преимущества. Они имеют клетчатку и сильные омега-3 жирные кислоты, такие как альфа-линоленовая кислота, которые могут снизить риск сердечных заболеваний. Кроме того, постоянное употребление таких семян может улучшить кровяное давление, уровень глюкозы натощак и резистентность к инсулину.

"Добавление молотого льняного семени к овсянке добавляет орехового вкуса и сгущает текстуру, что делает завтрак уникальным. Кроме того, оно хорошо сочетается с другими ингредиентами, такими как свежие фрукты или яйца", - отмечают в материале издания health.

Клубника

Если посыпать овсяную кашу клубникой, то можно улучшить ее вкус и питательность. Также клубника богата витамином С, антиоксидантами и клетчаткой, поддерживающими уровень здоровой иммунной системы, кожу и пищеварение.

"Ее сладко-терпкий вкус хорошо сочетается со сдержанным вкусом овсянки, а яркий цвет и интригующая текстура улучшают общее впечатление от употребления мягкой овсяной каши. В зависимости от ваших предпочтений, клубнику можно нарезать и добавить к теплой овсянке или заморозить и добавить к овсянке на ночь", - советуют авторы публикации.

Голубика

Голубика является богатой питательными веществами ягодой, которая наполнена антиоксидантами, поддерживающими здоровье сердца и когнитивные функции. Она имеет низкую калорийность и много клетчатки, которая поддерживает чувство сытости. Если сочетать ее с овсяными хлопьями, то это создаст сбалансированный завтрак, который удовлетворит все органы чувств.

Мед

Если вы польете медом готовую овсянку, то это ей придаст сладкого вкуса и сильных питательных веществ, ведь мед имеет фенольные соединения, отвечающие за антиоксидантные, противовоспалительные и антимикробные свойства. Также он удачно сочетаются с фруктами или орехами.

Черный шоколад

Черный шоколад нередко называют функциональным продуктом питания, ведь исследования продолжают подтверждать его многие преимущества для здоровья. Численные биологически активные компоненты этого продукта поддерживают общее состояние здоровья и защищают от многих хронических заболеваний.

Черный шоколад можно удачно совместить с овсяными хлопьями, ведь он добавляет вкуса и повышает содержание антиоксидантов в завтраке. Также он не является очень сладким, поэтому его хорошо можно совместить с другими ингредиентами, если добавить к овсянке различные продукты.

Какие еще продукты полезны для вашего здоровья

Как писал УНИАН, если каждый день употреблять помидоры, то они могут помочь справиться с гипертонией без лекарств. Кроме того, помидоры помогут поддерживать гидробаланс, ведь они на 94% состоят из воды.

Также диетолог назвал самые полезные фрукты и ягоды, которые стоит добавить в свой рацион. Речь идет о чернике, яблоках, апельсинах, клубнике, ананасе и других продуктах.

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