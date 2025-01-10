В списке есть газировка и молочные коктейли.

Сертифицированный диетолог Дестини Муди назвала 10 популярных напитков, которых следует избегать, чтобы избавиться от жира на животе навсегда, пишет eatthis.com.

Отмечается, что висцеральный жир связан с несколькими неблагоприятными последствиями для здоровья. По данным Гарвардской медицинской школы, речь идет о плохом обмене веществ и более высоком риске хронических заболеваний, включая болезни сердца и диабет.

В список вредных напитков диетолог включила:

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Сладкие кофейные напитки. Эксперт предупредила, что содержащиеся сахар и насыщенные жиры в том же фраппучино и латте точно не пойдут на пользу талии.

Газировка. В ней много добавленного сахара и пустых калорий, что делает ее распространенной виновницей жира на животе. Кроме того, высокое содержание сахара в газировке также может вызывать скачки инсулина.

Фруктовый сок. Часто сок концентрирует сахара без полезной клетчатки, содержащейся в цельных фруктах, что может быстро повысить уровень сахара в крови и свести на нет усилия по сжиганию жира на животе.

Пиво. Избыточные калории от алкоголя могут способствовать накоплению жира. Кроме того, пиво содержит пшеницу, что делает его особенно высококалорийным, объяснила диетолог.

Сладкие коктейли. Эти калорийные смеси содержат много добавленных сахаров, которые могут скрытно увеличить общее потребление калорий, вызывая накопление жира на животе.

Смузи из магазина. Часто содержат гораздо больше калорий, чем вы ожидаете. Перегруженные сахаром и лишенные клетчатки, эти напитки могут привести к упадку сил и набору веса.

Спортивные напитки. Также содержат много сахара и калорий, а потому могут помешать вам сжигать жир на животе. Многие люди ошибочно полагают, что употребление их в свободное время безвредно, предупредила Муди.

Молочные коктейли. Сочетание сахара и насыщенных жиров может увеличить не только накопление висцерального жира в организме, но и риск сердечных заболеваний.

Слаши. Также обычно перегружены добавленным сахаром, который вызывает скачки инсулина, что приводит к накоплению жира на животе.

Энергетики. Благодаря высокому содержанию кофеина и сахара энергетические напитки могут обеспечить временный прилив энергии, однако при этом они сводят на нет усилия по похудению.

Напомним, ранее УНИАН назвал 8 овощей, которые лучше других сжигают жир на животе.

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