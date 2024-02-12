Проверьте себя прямо сейчас.

Оптические иллюзии и головоломки с повторяющимися цифрами, буквами и символами способны сбить с толку даже очень бдительных людей. Сегодня вы можете проверить, способны ли не растеряться.

Так, перед вами изображение, на котором можно увидеть семь столбиков со словами "сила" и "сало". Ваша задача - найти единственное лишнее слово. Однако заметьте, что это по силам лишь очень внимательному человеку.

На поиск слова будет всего 10 секунд. Конечно, вы можете искать и дольше, однако для ощущения тримфа необходимо справиться за установленное время. Готовы? Тогда время пошло!

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Нужна подсказка? Хорошо.

Слово, которое вы ищете, - "соло". Оно прекрасно маскируется среди "силы" и "сала", именно поэтому его так трудно отыскать. Ниже будет опубликован правильный ответ.

Решение головоломки:

Вы найдете слово "соло" в нижней части второй столбика. Оно выделено оранжевым цветом.

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Предлагаем вам сложную головоломку с тортом - считается, что она под силу лишь 1% проценту людей. Вам только надо найти лишнее на картинке с праздничными тортами за 11 секунд.

Также попробуйте проверить свою внимательность с помощью математической иллюзии с цифрами - отыщите ошибку на ней менее чем за 10 секунд.

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