Благодаря этому совету ваш партнер никогда не догадается, что вы ему не верна.

Женщины, которые изменяют своим партнерам, нашли новую хитрую тактику сокрытия доказательств. Этот трюк используют больше людей, чем вы думаете.

Эксперт по отношениям Джана Хокинг раскрыла, какая коварная хитрость поможет никогда "не сжечь" переписку с любовником.

"Начните хранить номер своего любовника под именем основного супруга. Он не будет проверять собственные сообщения", – написала женщина.

В колонке для Daily Mail Australia Джана поделилась своими приемами поиска доказательств того, что ваш партнер изменяет. Она отметила, что все больше и больше людей используют WhatsApp, чтобы скрыть свои романы от партнеров.

Тем, кто подозревает партнера в измене, Яна посоветовала внимательно просматривать сообщения. Она предупредила, что не стоит пропускать чаты от людей одного пола, поскольку "большинство людей хоронят своих любовников под другим именем".

Также Джана посоветовала проверить трафик данных своих партнеров, который хранится в настройках WhatsApp, чтобы узнать, с кем они общались чаще всего.

Напомним, ранее мы рассказывали, что мужчина выгнал свою возлюбленную из дома и разорвал семилетние отношения с ней через одно сообщение в ее телефоне. Он потерял свой телефон, поэтому воспользовался гаджетом девушки, чтобы найти его. Разблокировав смартфон, он увидел открытую переписку возлюбленной с ее бывшим. Последнее сообщение свидетельствовало об измене.

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