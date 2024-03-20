Приготовьтесь "попотеть" над этой загадкой.

Оптические иллюзии нравятся как взрослым, так и детям. Это всегда хороший способ отвлечься и порадовать себя быстрой победой.

Сегодня УНИАН подготовил для вас мультяшную фотоиллюзию со слонами. Перед вами 28 одинаковых рисунков этого величественного животного и один - немножко измененный. Вам необходимо всего за шесть секунд найти слона, который отличается от других.

Задание считалось бы простым, однако именно установленное время всё усложняет, заставляя вас искать очень быстро. Если справитесь, то можете считать себя невероятно внимательным человеком.

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Что ж, время прошло. Если вы не отыскали "лишнего" слоненка, то можете попробовать сделать это уже без спешки.

Совет: обратите внимание не маленькие детали.

Ответ на оптическую иллюзию:

Уникальный слон не имеет бровей.

Другие сложные оптические иллюзии:

Если вам понравилась фотоиллюзия со слонами, то обратите внимание на очень похожую загадку. На этот раз вам надо будет отыскать среди большего количества животных одно уникальное.

Людям, которым нравится искать животных или птиц на фотографиях, предлагаем рассмотреть фотографию водоема и попробовать найти среди лебедей-шипунов утку.

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