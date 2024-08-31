Во время поисков животного не стоит рассматривать очень мелкие детали изображения.

Можно быстро проверить обладает ли человек достаточно высоким уровнем коэффициента интеллекта (IQ) - для этого стоит попробовать справиться с визуальной загадкой, на которой спрятан хитрый кот.

Животное нужно разыскать в шкафу среди большого количества вещей. Задание усложнено тем, что есть дедлайн - нужно успеть закончить поиски за 10 секунд.

Во время выполнения задания понадобится логическое мышление - необходимо подумать, где же котам могли разместить, и на что может намекать прилагательное "хитрый". Постарайтесь не тратить время на то, чтобы рассматривать какие-то очень мелкие детали изображения.

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Правильный ответ на загадку таков - кота назвали хитрым, поскольку он "прятался" в нижней части изображения за коробкой и рюкзаком.

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Опубликована оптическая иллюзия, на которой размещено много слов "книжка", и среди них есть одно, написанное с ошибкой. Необходимо разыскать ошибку за 7 секунд. С таким заданием вовремя могут справиться только очень внимательные люди.

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