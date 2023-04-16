Автор популярных книг о нейрохирургии также потроллил московского попа.

Ведущий британский нейрохирург, автор популярной нон-фикшн книги "Истории о жизни, смерти и нейрохирургии" Генри Марш вспомнил, как его неприятно поразила и озадачила встреча с митрополитом УПЦ МП, экс-настоятелем Киево-Печерской лавры Павлом Лебедем ("Мерседесом") во время приезда в Украину в 90-х.

В колонке для "УП" Марш признался, что не ожидал во время чаепития с московским митрополитом вместо чая хлебнуть водки. Более того, Марша также удивила уборная Павла Лебедя.

"Как-то меня пригласил на чай наместник Лавры, только оказалось, что вместо чая нам подавали водку... Все было очень трогательно, но после очередной рюмки мне пришлось посетить митрополичью уборную. Увиденное ошеломило: полка за полкой, перед моими глазами выстроились ряды средств по уходу за бородой, красок для волос и другой косметики", - делится Марш.

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Маршу на мгновение показалось, что он попал в лабораторию колдуна. Вместе с тем ученый потроллил Павла Лебедя: "Все наклейки были на английском или немецком языках. Теперь становилось понятным, откуда у него была такая удивительно густая, блестяще-черная борода, хотя не думаю, что у него тогда уже был "Мерседес".

Генри Марш добавил, что не удивился, узнав на прошлой неделе, что украинцы, борющиеся за свою свободу и независимость, выгнали его из лавры.

Павел Лебедь "Мерседес" - что известно

1 апреля СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю за разжигание межрелигиозной розни и оправдание вооруженной агрессии РФ. В тот же день, 1 апреля, Павлу избрали меру пресечения - его отправили под домашний арест на 60 суток с обязательством носить электронный браслет.

Лебедь становился постоянным фигурантов скандалов. В частности, накануне своего задержания угрожал журналистам палкой, когда те спросили у него об отношении к российско-украинской войне.

Также Лебедь ("Мерседес") любит роскошь. Во время вручения подозрения московский митрополит "засветил" брендированный шарф за 16 тысяч гривень, а уже в зале суда - дорогую обувь с инициалами своей фамилии. В доме Лебедя сотрудники СБУ в ходе обысков нашли даже портрет экс-наместника Киево-Печерской лавры.

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