Оптические иллюзии могут заставить мозг видеть вещи, которых нет, но их коварная природа также отлично тренирует мозг.

Новая оптическая иллюзия доводит людей до головокружения, поскольку изображение выглядит так, как будто оно движется. Хотя на самом деле это не так, и есть трюк, чтобы остановить его.

Как пишет Mirror, на первый взгляд кажется, что изображение движется, поскольку спирали продолжают вращаться, но на самом деле оно совершенно неподвижно. Иллюзию движения создают контрастные цвета и повторяющиеся узоры.

Попробуйте посмотреть прямо на одну из спиралей — все ли окружающие ее начинают двигаться? Это и является способом перестать позволять иллюзии играть с вами злые шутки.

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Если вы сосредоточитесь на том, чтобы смотреть только на одну часть иллюзии в течение 10 секунд, ваш мозг приспособится, и изображение больше не будет двигаться.

Оптическая иллюзия с лицами девушки и старушки

Ранее оптическая иллюзия заставила людей ломать голову над ее разгадкой: необходимо разглядеть лицо женщины, скрытое в изображении. Но попробуйте проверить способности своего мозга и мыслительные способности, обнаружив еще одну женщину, спрятанную на портрете молодой девушки.

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