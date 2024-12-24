Иногда мы не задумываемся, когда совершаем ошибку, но об этом когда-нибудь нужно узнать.

У многих людей есть вредная привычка — закидывать в стиральную машину абсолютно все вещи, которые лежат в корзине для белья. Казалось бы, это экономит вам уйму времени. Ведь вам пришлось бы раскладывать вещи по цвету и материалу. Однако, если этого не сделать, это может привести к серьезному износу и повреждению ваших вещей.

Если вы хотите, чтобы ваши любимые свитера и футболки служили дольше, пора отказаться от вредных привычек и начать относиться к стирке как к науке, пишет Southern Living. Издание назвало 10 главных вредных привычек, которые могут испортить вашу одежду, и что нужно делать вместо них.

Игнорирование бирок по уходу за одеждой

На каждом предмете одежды есть бирки по уходу за одеждой. На этих ярлыках указаны все необходимые сведения о том, как стирать и сушить вещь.

Видео дня

Если на бирке указано, что вещь нужно повесить сушиться, отнеситесь к этому серьезно. Игнорирование этих указаний может привести к усадке, деформации или порче вещи.

Пропуск сортировки ткани

Большинство из нас, вероятно, виновны в том, что иногда бросают рубашки вместе с джинсами и полотенцами. Но этого следует избегать, если вы хотите, чтобы ваша одежда служила долго.

"Стирка белых, темных и деликатных вещей вместе может показаться быстрым и беспроблемным решением, позволяющим быстрее закончить стирку, но на самом деле это большой минус и может привести к переносу краски, образованию пиллингов и усадке", - отмечает менеджер по операциям в компании Two Maids Кэти Кохун. Она рекомендует всегда сортировать ткани и цвета, чтобы избежать риска повредить ткань вещи.

Забывать о предварительной обработке пятен

В "идеальном мире" пятно должно быть обработано сразу же, как только вы его заметили. Дело в том, что если вы вдруг положите вещь в стиральную машину с пятном, которое даже не пытались обработать, вы рискуете, что пятно станет постоянным. Теплая или горячая вода или прогон через сушилку закрепит пятно, и тогда избавиться от него будет уже невозможно.

Застегивание пуговиц на рубашках перед стиркой

Некоторые люди до сих пор могли думать, что правильным будет застегнуть рубашку или любую другую вещь на все пуговицы перед стиркой, а потом просто расправить ее. Однако это наоборот может повредить вещь, если хоть одна из пуговиц зацепится во время стирки.

Использование слишком большого количества стирального порошка или геля

Больше - не всегда лучше, особенно когда речь идет о стирке.

"Использование избыточного количества моющего средства - главная ошибка многих людей при стирке. Они не понимают, что если моющего средства слишком много, то оно не выполаскивается из одежды должным образом, что может оставить осадок, сделать ее [одежду] жесткой и привести к потускнению цвета", - отмечает эксперт.

Это также может со временем привести к образованию накипи в стиральной машине, которая в конечном итоге перейдет на одежду.

Перегрузка стиральной машины

Все мы хотим как можно быстрее закончить стирку, но попытка торопить процесс может привести к порче одежды. Слишком большое количество одежды в одной загрузке препятствует нормальному перемешиванию, а значит, грязь и моющее средство не могут быть равномерно распределены или выполосканы.

Вместо этого эксперт рекомендует тщательно соблюдать рекомендации по вместимости стиральной машины и стирать белье небольшими порциями, особенно если речь идет о деликатных или громоздких вещах.

Использование горячей воды для всех вещей

Существует давняя мудрость, якобы горячая вода делает все вещи максимально чистыми, но это не совсем так. Горячая вода может повредить одежду с деликатным плетением, будь то шелк, хлопок или синтетика.

Оставлять мокрую одежду в стиральной машине

Кто не забрасывал вещи в стиральную машину и не забывал о них через день или два (или неделю)? Такое случается, но это никогда не должно входить в привычку. Если оставить мокрую одежду в стиральной машине надолго, это может привести к появлению плесени и грибка, которые навсегда запятнают вашу одежду и приведут к ужасному запаху.

Сушить все в сушилке

Некоторые вещи не должны попадать в сушилку, в том числе хлопковые вещи, не прошедшие предварительную сушку. Тепло может повредить и ослабить ткань, в результате чего одежда будет быстрее выглядеть изношенной.

Чтобы подстраховаться, вещи, которые вы считаете деликатными или не хотите, чтобы они выглядели уставшими со временем, лучше повесить сушиться.

Стирать одежду после каждой носки

Будь то джинсы или кашемировый свитер, обычно можно обойтись несколькими ношениями, прежде чем придет время запустить их в стиральную машину. И чем дольше вы стираете вещь, тем меньше она изнашивается.

Ранее УНИАН сообщал, как отбелить пожелтевшие белые вещи. Для этого понадобится всего один ингредиент.

Вас также могут заинтересовать новости: