Автомобильный эксперт рассказал, как защитить зеркала автомобиля от дождя.

Автомобильный эксперт предложил дешевый и простой способ сохранить зеркала чистыми в дождливый день.

Пользователь TikTok мистер Райхан ошеломил 3,4 миллиона своих подписчиков, использовав для чистки зеркал неожиданный предмет. Эксперт снял ролик, в котором демонстрирует, как он использует зубную пасту, чтобы защитить боковые зеркала от капель дождя.

В ролике, опубликованном на его странице, показано, как он очищает боковое зеркало от грязи, протирая его спреем и тканью. Затем он берет небольшую каплю зубной пасты и размазывает ее пальцем по стеклу.

После этого он берет ткань и протирает зеркало. Чтобы доказать, что этот трюк работает, он брызгает на зеркало водой и капли мгновенно стекают.

Зубная паста эффективна, поскольку содержащийся в ней фтор создает трение на поверхности зеркала, а это означает, что вода не может там задерживаться.

Советы автомобильных экспертов

Автомобильный эксперт раскрыл пять простых трюков, благодаря которым двигатель будет работать вечно.

Автомобильные эксперты назвали ошибку, которая увеличивает расход топлива на 25 процентов. По мере увеличения оборотов двигателя будет расходоваться больше топлива, а это означает, что их снижение жизненно важно для экономии денег.

Автомобильные эксперты рассказали, как правильно парковать машину во время непогоды. Они призвали участников дорожного движения избегать парковок под деревьями и избегать маленьких, узких дорог, которые с меньшей вероятностью будут очищены от ветвей или камней.

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