Они призвали участников дорожного движения избегать парковок под деревьями и избегать маленьких, узких дорог, которые с меньшей вероятностью будут очищены от ветвей или камней.

Инструкторы по вождению рассказали, почему вы, вероятно, неправильно паркуетесь во время шторма и как это может стоить вам тысячи долларов.

Не многие автомобилисты знают, что плохая парковка может привести к огромным счетам за обслуживание. Специалисты по двигателям посоветовали водителям всегда парковаться против ветра, особенно когда прогнозируется шторм, пишет THE SUN.

Это связано с тем, что передняя часть автомобиля с большей вероятностью выдержит удары обломков, уносимых сильным ветром, что снижает вероятность дорогостоящего повреждения.

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"Передняя часть вашей машины значительно прочнее задней. Сильный ветер может легко привести к тому, что на ваш автомобиль ударит что угодно, от веток деревьев до мусора, что приведет к появлению вмятин и царапин на лакокрасочном покрытии. Парковка лицом к ветру, а не назад или сбоку, снизит риск повреждения", - объяснили они.

Кроме того, они также призвали участников дорожного движения избегать парковок под деревьями и избегать маленьких, узких дорог, которые с меньшей вероятностью будут очищены от ветвей или камней.

Другие важные советы заключались в том, чтобы всегда держать руки на руле, снижать скорость перед поворотами и оставлять дополнительное место для велосипедистов и байкеров.

Все это снижает опасность отклонения от курса сильным боковым ветром, что потенциально может привести к катастрофе.

Аналогично, фары следует держать ближним светом, а тормозной путь увеличивать вдвое, чтобы учесть плохую видимость и скользкое дорожное покрытие.

Сельские районы зачастую более уязвимы, поэтому водителям следует проявлять особую осторожность, в то время как высокие мосты и открытые автомагистрали также могут представлять опасность.

Путешествуйте только в суровую погоду, если это необходимо, и будьте в курсе погодных предупреждений и официальных рекомендаций для вашего региона.

Советы для автомобилистов

Роджер Григгс из Kwik Fit поделился своими главными советами по борьбе с обледенением, которые облегчат зиму для водителей. Он предостерегает от обливания окон кипятком, поскольку разница температур "может привести к треснувшему окну и дорогому счету".

Автомобильный эксперт рассказал, как избежать обмана при сдаче автомобиля на ремонт или обслуживание на СТО.

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