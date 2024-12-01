Пользователи в восторге от рецепта.

В соцсети TikTok завирусился рецепт необычного британского пирога с пюре, который, по мнению пользователей, может быть идеальным вариантом для ужина особенно зимой, пишет The Mirror.

Рецептом, который в сети уже назвали "инновационным", поделилась пользователь Эми Шеппард. Она предложила свежий взгляд на полюбившуюся многим классику. Как пишет издание, ее вариант приготовления знакомого многим британцам блюда обещает поистине незабываемый кулинарный опыт.

Отмечается, что опубликованный Эми Шеппард рецепт "восхитительно" прост. Способ приготовления следующий:

Видео дня

обжарьте в глубокой сковороде сосиски в небольшом количестве масла и отложите; после них, помешивая в течение пяти минут, подрумяньте лук;

добавьте каволо неро и готовьте еще пять минут; затем добавьте муку и хорошенько перемешивайте, постепенно вливая бульон;

добавьте мед, дижонскую горчицу и тимьян, приправьте солью и перцем по вкусу; после чего разрежьте каждую сосиску на шесть частей и верните их в сковороду;

получившуюся подливку переложите в большую жаропрочную форму; сверху нее аккуратно выложите картофельное пюре, дайте ему немного остыть и накройте слоем теста;

разогрейте духовку до 190 °C, смажьте тесто взбитым яйцом для идеального золотистого блеска и выпекайте 25-30 минут.

Отмечается, что рецепт "взорвал" интернет - пользователи в восторге, многие горят желанием попробовать испечь пирог, а некоторые уже приготовили его и щедро осыпают похвалами.

Напомним, ранее в TikTok завирусился необычный способ приготовления жареной картошки.

Вас также могут заинтересовать новости: