Ролик набрал очень много просмотров.

Трудно найти человека, который бы не любил жареный картофель. Несмотря на то, что приготовление этого блюда кажется невероятно простым, всегда существуют способы усовершенствовать его.

Блогер misojenkitchen опубликовала в TikTok собственный рецепт хрустящей, рассыпчатой картошки. Видео уже набрало 184 тысячи лайков и более 20 тысяч распространений. Главной хитростью этого рецепта является куриный бульон - вам надо отварить в нем картофель, прежде чем начинать жарить.

Автор видео очищает маленькую картошку и оставляет вариться в курином бульоне. Затем она достает ее из кастрюли, трясет и оббивает в миске, чтобы сделать более рыхлой, и приправляет чесночной приправой, луковым порошком, солью, черным перцем и розмарином.

Жарить картофель надо на масле, переворачивая каждые 15-20 минут, чтобы он пропекся со всех сторон. "Этот картофель всегда пользуется успехом и расходится за считанные секунды", - добавила блогерка.

Другие советы для приготовления вкусного картофеля

Ранее исполнительный шеф-повар Francois Frankie, владелец ресторана Eat KBC в и совладелец ресторанов Red Beard рассказали, какие сорта картофеля выбирать, если вы хотите приготовить самое вкусное пюре.

А известный британский повар Джеймс Мартин поделился своим способом приготовления идеального запеченного картофеля.

Вас также могут заинтересовать новости: