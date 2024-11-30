Трудно найти человека, который бы не любил жареный картофель. Несмотря на то, что приготовление этого блюда кажется невероятно простым, всегда существуют способы усовершенствовать его.
Блогер misojenkitchen опубликовала в TikTok собственный рецепт хрустящей, рассыпчатой картошки. Видео уже набрало 184 тысячи лайков и более 20 тысяч распространений. Главной хитростью этого рецепта является куриный бульон - вам надо отварить в нем картофель, прежде чем начинать жарить.
Автор видео очищает маленькую картошку и оставляет вариться в курином бульоне. Затем она достает ее из кастрюли, трясет и оббивает в миске, чтобы сделать более рыхлой, и приправляет чесночной приправой, луковым порошком, солью, черным перцем и розмарином.
Жарить картофель надо на масле, переворачивая каждые 15-20 минут, чтобы он пропекся со всех сторон. "Этот картофель всегда пользуется успехом и расходится за считанные секунды", - добавила блогерка.
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