Довольно часто бабушки и дедушки берут на себя слишком много обязанностей по воспитанию внуков.

Бабушки и дедушки большая поддержка в воспитании детей. Однако есть моменты, когда они отказываются "играть по правилам" своих детей и лучше знают, как следует воспитывать внуков. Для того, чтобы избежать напряжения в отношениях, портал Huffpost назвал 5 вещей, которых нужно избегать всем бабушкам и дедушкам.

1. Дарить подарки, которые не поддерживают родители

В большинстве случаев, заваливать своих внуков подарками - типичное желание и поведение бабушек с дедушками. Однако это не всегда хорошо и может вызвать споры, если родители не согласны с тем, что тот или иной подарок является уместным.

Хороший способ избежать этого - заранее обсудить с родителями план покупок для ребенка. Например, "Бабушка ведет тебя в зоопарк. Ты можешь заглянуть в сувенирную лавку в конце визита и выбрать одну маленькую игрушку, которую она тебе купит". Это проясняет ожидания для всех и дает родителям понять, что вы уважаете их авторитет, что помогает развивать доверие.

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2. Не уважать график родителей

Лицензированный брачный и семейный терапевт Робин Кей Стилвелл сказала, что бабушкам и дедушкам не стоит заглядывать в гости без предупреждения. Это может нарушить график дня, как родителей, так и самого ребенка.

Иногда бабушки навещают внуков не так часто и не так долго, как хотели бы. Но помните, что качество времени, которое вы проводите с внуками, важнее его количества. Внесите свой вклад, приезжая к ним и выполняя все обязательства, которые вы перед ними взяли.

3. Критика родительского воспитания

Может быть очень сложно промолчать, если вы видите, что родители совершают очевидные ошибки, но убедитесь, если вы выражаете беспокойство, то уважаете их авторитет.

"Бабушки и дедушки часто имеют другой подход к воспитанию детей, который может противоречить тому, как дети воспитывают внуков. Он также может отличаться от того, как они воспитывали своих взрослых детей. И родители, и бабушки и дедушки могут осуждать и критиковать стиль воспитания других. Это может вбить клин в отношения с внуками", - говорит Стилвелл.

Когда речь идет о таких вещах, как домашние правила и дисциплина, полезно обсудить их заранее. Четкие ожидания могут предотвратить конфликт в будущем.

4. Не уважать личные границы

Психологи отмечают, что независимо от того, идет ли речь о подарках или правилах ведения домашнего хозяйства, если взрослые дети чувствуют, что их родительские "правила" или расписание игнорируются, это может негативно повлиять на семейные отношения.

"Если вы хотите быть частью жизни ваших внуков, это должно происходить на условиях, которые устраивают и вас, и их родителей. Чем крепче ваши отношения и общение со взрослым ребенком, тем меньше вероятность того, что вы столкнетесь с конфликтами по уходу за внуком", - рассказала Стилвелл.

5 Не решать проблемы по мере их возникновения

Конечно, уход за детьми может быть сложным, часто требуя от вас принятия многих решений в быстрой последовательности. Неизбежно, что в какой-то момент вы сделаете что-то вопреки желанию родителей. То, как вы справитесь с этим, задаст тон вашим отношениям в будущем. Стоит признать свои ошибки, попросить прощения и загладить свою вину перед детьми и внуками.

Показывая своим взрослым детям, что вы уважаете их время и их родительский авторитет, вы поможете укрепить свою роль любимой бабушки или дедушки, которым доверяют.

Другие советы для здоровых отношений в семье

Как писал УНИАН, психологи назвали 9 самых грубых вещей, которые родственники могут сказать новоиспеченным родителям. Особенно часто проблемные фразы звучат со стороны бабушек и дедушек.

Также УНИАН сообщал, какие 7 фраз родителям не нужно говорить своим детям. Подростковый возраст является очень сложным для построения доверительных отношений между родителями и ребенком, поэтому стоит быть очень осторожными.

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