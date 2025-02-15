Каждый новый седан оснащен множеством функций безопасности.

Седаны, возможно, не самые популярные авто на современном рынке, но они комфортны и достаточно вместительны. Хотя седаны, возможно, не так практичны, как внедорожники, с точки зрения пространства, они так же безопасны.

Издание Top Speed назвало 10 самых безопасных седанов.

2025 Kia K4

Kia K4 отличается смелым дизайном, в котором много острых граней и резких углов. Интерьер также отличается футуристическим дизайном. Помимо того, что Kia K4 очень стильный, он еще и очень безопасный. В стандартную комплектацию входит множество функций помощи водителю, как интеллектуальный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение и система удержания в полосе движения.

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2025 Toyota Corolla

Toyota Corolla 2025 года предлагает разнообразие стилей, топливную экономичность и безопасность. Corolla выпускается в различных комплектациях и доступна как с газовым двигателем, так и с гибридной силовой установкой, обеспечивающей до 53 миль в час в городе. Каждая модель оснащена 10 подушками безопасности и множеством функций безопасности с помощью пакета Toyota Safety Sense 3.0.

2025 Toyota Camry

Camry очень безопасна благодаря системе подушек безопасности и стандартным функциям помощи водителю.

2025 BMW 5 серии

BMW 5 Series 2025 года выпуска, возможно, не такой спортивный, как предыдущие версии, но безопасный. 5 Series имеет стандартный список функций помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль и автоматическое экстренное торможение.

2024 Subaru Impreza

Subaru Impreza - безопасный выбор в сегменте компактных седанов, потому что она оснащена сложной системой подушек безопасности и фирменной технологией EyeSight. Безопасность Impreza также обеспечивается такими функциями помощи водителю, как адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения и предупреждение об уходе с полосы движения.

2025 Acura Integra

Под капотом Acura Integra находится турбированный двигатель, который может работать с CVT или шестиступенчатой механической коробкой передач, а внутри Integra - комфортный салон для четырех взрослых.

Кроме того, авто оснащено сетью подушек безопасности по всему салону и множеством функций помощи водителю, таких как адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения и система предотвращения схода с дороги.

2025 Honda Civic

Honda Civic 2025 года выпуска наполнена технологиями для информационно-развлекательных целей, оснащена парой экономичных силовых агрегатов и хорошо оформленный удобный салон. Помимо всего прочего, Honda Civic безопасна благодаря многочисленным системам активной и пассивной безопасности.

2025 Mazda3

Mazda3 2025 года - хорошо сбалансированный компактный седан с множеством вариантов комплектации, который оснащен различными функциями безопасности и технологиями.

Независимо от того, какую комплектацию вы выберете, вы будете уверены в безопасности Mazda3. Небольшой седан оснащен подушками безопасности по всему салону и множеством функций, помогающих водителю, включая предупреждение о пересечении дороги сзади, предупреждение о слепых зонах и радарный круиз-контроль.

2025 Honda Accord

В 2025 году Accord доступен в четырех различных гибридных комплектациях и двух бензиновых. В дополнение к этому каждый Accord оснащается фирменным комплексом систем помощи водителю Honda Sensing, включающим адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе движения и многое другое.

2025 Mercedes-Benz C-Class

Mercedes-Benz C-Class 2025 года имеет стильный, хорошо продуманный и удобный интерьер, а также стандартный турбированный двигатель. Кроме того, безопасность авто обеспечивают активные и пассивные системы безопасности.

Ранее УНИАН писал, что эксперты назвали 5 причин, почему стоит выбрать подержанный гибрид вместо авто с ДВС.

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