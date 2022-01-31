В течение дня ожидается сильный ветер.

Сегодня в Киеве весь день ожидается небольшой снег, а ощущение холода добавит сильный западный ветер.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня температура в столице будет колебаться в пределах -1°...0°. Будет пасмурно, небольшой снег.

Ветер западного направления будет дуть со скоростью 4,5 - 5 м/с.

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Атмосферное давление утром будет на уровне 729 миллиметров ртутного столба, а к вечеру поднимется до 734.

Погода в Украине сегодня

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -3°, днем -1°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°.

В Ривне в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -3°, днем -1°.

В Тернополе 31 января ночью будет -4°, днем 0°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем 0°.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +3°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...+1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -2°, днем +3°.

В Виннице сегодня будет -3°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Житомире в понедельник будет ночью -2°, днем +1°, небольшая облачность, снег.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +1°, небольшая облачность, снег.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -2°...0°, снег.

В Одессе 31 января - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +4°.

В Херсоне в понедельник ночью -3°, днем +3°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +3°.

В Запорожье температура ночью -3°, днем 0°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -2°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +1°, снег.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность, снег.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -2°...+1°, небольшой снег.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +1°, небольшой снег с дождем.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +2°, небольшой снег с дождем.

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