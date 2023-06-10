Мужчина задался вопросом, а может ли кто-либо навязывать ему такие условия.

Мужчина был ошеломлен после того, как его потенциальный работодатель попросил его соблюдать "строгие веганские правила" на рабочем месте. Об этой ситуации он рассказал на популярном форуме Reddit.

Анонимный пользователь опубликовал скриншот сообщения от работодателя, в нем говорится: "Здравствуйте, спасибо за вашу заявку. Чтобы помочь нам составить список, пожалуйста, ответьте на следующие вопросы".

Они перечислили множество различных вопросов, но один из них показался мужчине весьма странным. Вопрос гласил:

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"Наши рабочие места "строго веганские". Вам не обязательно быть веганом вне работы, но вам нужно принести веганский обед и пить растительное молоко, чтобы поесть в офисе, или же обедайте за его пределами. Можете ли вы подтвердить, что вас это устраивает?".

В подписи к скриншоту вопроса пользователь Reddit написал, что подал заявку на работу, в ответ получил это по электронной почте. Мужчина задался вопросом, а может ли кто-либо навязывать ему такие условия.

Как россиянка лишилась работы из-за хамства

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