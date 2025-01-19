Все мы знаем, что точно можно дрессировать собак, но получится ли это с пушистиками.

Многие владельцы домашних животных тренируют своих собак, так как знают, что они поддаются тренировке. Именно поэтому люди могут задуматься над тем, а возможно ли провернуть такое с кошками? Верите или нет, но кошек действительно можно научить выполнять команды и трюки, хотя это требует гораздо больше терпения, чем в случае с собаками, заявляет ветеринар Диана Хаслер.

Дрессировка может принести кошкам много пользы, включая формирование желаемого поведения и предотвращение нежелательного. Это особенно актуально, если вы задаётесь вопросом, почему ваша кошка царапает стены или мебель, пишет она в материале для Pets Radar.

Дрессировка кошек наиболее эффективна при использовании техник позитивного подкрепления, а наказания лучше избегать, так как они чаще наносят вред, чем приносят пользу.

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"Если вы хотите тренировать свою кошку, стоит понять, что её больше всего мотивирует. Например, если ваша кошка реагирует на еду, запаситесь её любимыми лакомствами", - отмечает Хаслер.

Стоит помнить, что большинство собак стремятся угодить своему хозяину, и именно из-за этого легко поддаются дрессировке, а кошки чаще заботятся о собственных интересах. При этом дрессировка кошек имеет несколько преимуществ: она обогащает их умственно, предотвращает нежелательное поведение и укрепляет связь между кошкой и её владельцем. Кроме того, тренировка помогает избежать скуки, которая может приводить к нежелательным поступкам.

Согласно рекомендациям Американской ассоциации ветеринаров, специализирующихся на кошках (AAFP), тренировка может быть полезной в стрессовых ситуациях, таких как визит к ветеринару, так как помогает отвлечь внимание кошки на знакомые команды.

Как тренировать котов?

Лучший способ тренировать кошку — использовать награды (лакомства или похвалу). Дрессировка должна включать использование постоянного звука (например, определённого слова или щелчка) при выполнении желаемого действия и немедленное вознаграждение. Так кошка связывает поведение со звуком, а звук — с наградой.

Важно не акцентировать внимание на нежелательном поведении, так как это может привлечь внимание кошки и непреднамеренно поощрить её. Например, если ваша кошка кусает или царапает вас во время игры, а вы кричите или резко отдёргиваете руку, кошка может воспринять это как продолжение игры. Лучше полностью игнорировать нежелательное поведение и награждать кошку, когда она останавливается.

Исследование 2017 года, опубликованное в журнале Animals, показало, что такие тренинги могут снизить стресс у кошек в приютах. После 15 пятиминутных тренировок за две недели кошки демонстрировали улучшение выученных навыков. Интересно, что наилучшие результаты показали те кошки, которые были более заинтересованы в еде или уверены в себе.

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