Хотя в целом для разных детей подходят разные коты, но все же некоторые породы лучше уживаются в доме, где есть малыши.

Кошка в доме, где есть дети, станет замечательными компаньоном для всей семьи. Она непременно подружится как с самыми молодыми членами семьи, так и со старшими. Хотя в целом для разных детей подходят разные коты, но все же некоторые породы - самые дружелюбные и спокойные - лучше всего уживаются в доме, где есть малыши, пишет Pets Radar.

Вот какие 10 лучших пород для семей с детьми назвало издание.

1. Абиссинская

Это игривая и ласковая порода. Интересно, что абиссинских кошек считают особенно полезными для старших детей, поскольку они имеют много энергии и всегда в движении.

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Эти активные и любознательные коты развлекут вашу семью: они любят высоко лазить и прыгать, отличаются умом, поэтому их можно даже научить различным трюкам. Хоть они и не будут лежать постоянно у вас на коленях, но эти коты все же являются верными спутниками, поскольку им нравится быть среди людей.

Кроме того, они имеют короткую шерсть, поэтому за ними легко ухаживать.

2. Британская короткошерстная

Некоторым породам может не нравиться пребывание с детьми, которые их чрезмерно гладят и играют с ними, но британская короткошерстная - это как раз очень терпеливое, спокойное животное даже тогда, когда с ней не очень осторожно обращается малыш.

Дружелюбная и преданная, эта порода не только будет терпеть больше, чем другие, но и будет вполне счастлива в такой шумной среде, как семейный дом. Эти кошки не очень любят, когда их носят, они не очень активны или игривы, но они точно милые и любящие.

3. Бирман

Бирман - спокойная, любящая, ласковая порода, благодаря чему может стать отличным семейным котом. Бирман любит обниматься со своими хозяевами, очень коммуникабельный, с удовольствием будет ходить за вами и стараться во всем помочь.

Эти коты дружелюбны к детям, игривы, но, как правило, предпочитают спокойный отдых. Бирман адаптируется к большинству семей, поскольку легко ладит с людьми, детьми и другими домашними животными.

4. Корниш-рекс

Корниш-рекс - авантюрный, активный, любознательный, любит исследовать. Эта порода становится отличным семейным котом, поскольку любит развлекать трюками и постоянно находится в центре внимания. Просто убедитесь, что вы убрали все, что нужно от него уберечь.

Если вы ищете спокойного кота, эта порода вам не подойдет. Этот кот также очень хороший компаньон и любит, когда с ним разговаривают.

5. Гималайская

Смесь сиамской и персидской, гималайская кошка имеет черты обеих пород. Подобно персидской она может быть спокойной и тихой, но также энергичной и ласковой, как сиамская.

Этот миловидный кот будет как с удовольствием играть с вашими детьми, так и спать у вас на коленях. Однако гималайская порода лучше всего подходит для более тихих семей и детей, которые будут нежны с ней, поскольку она не очень любит шум и суету.

6. Мейн-кун

Мейн-кун, известный как "нежный великан", является отличным выбором для дома с детьми. Это большие, милые, ласковые коты. Единственная проблема заключается в том, что они нуждаются в большем уходе из-за своей шерсти.

Однако, если вы будете заботиться о них, они станут игривым, добрым и любящим компаньоном. Мейн-кун - коммуникабельный и независимый кот, он любит людей и особенно детей.

7. Манкс

Если вы волнуетесь, что ваш ребенок будет дергать кота за хвост, то не волнуйтесь: у манкса часто нет хвоста.

Эти животные получаются замечательными семейными котами. Они игривые, любят развлекаться, играть в принесение или прыгать, а также высоко подниматься, хотя и в целом не слишком активны. Эти кошки имеют приятный характер и любят быть рядом со своими хозяевами.

8. Рэгдолл

Эти кошки идеальные компаньоны для детей, особенно младших, благодаря нежному, любящему, непринужденному характеру. Они будут сворачиваться у вас на коленях и встречать вас в дверях, когда вы будете возвращаться домой. К тому же они не слишком требовательны.

9. Сиамская

Сиамские кошки могут быть озорными, но они милые и игривые. Высокоинтеллектуальная сиамка развлечет вашу семью своей ловкостью и атлетизмом. Просто позаботьтесь о том, чтобы у вас было много энергии для игр. Эти коты не только чрезвычайно ласковые, но и очень нуждаются в общении, поэтому вы и ваши дети всегда будете в хорошей компании.

10. Персидская кошка

Не будет преувеличением сказать, что есть много причин любить персидских кошек: их густая шерсть, закругленные уши, большие глаза. Но на них не только приятно смотреть. Это порода с одним из самых низких уровней энергопотребления. Поэтому для владельцев, которые просто хотят отдохнуть, это находка.

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По ее словам, понимание поведения домашнего любимца не только укрепляет вашу связь с ним, но и позволяет понять его благополучие. Среди названных причин - поиск тепла, знакомый запах, привязанность.

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