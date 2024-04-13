Узнайте, можно ли готовить на горячей воде из-под крана или использовать холодную.

Хозяйки, как правило, делятся на два типа - одни вполне спокойно используют для готовки водопроводную воду, а другие предпочитают фильтровать ее или наливать в кастрюлю только бутилированную. УНИАН разобрался, можно ли готовить на кипяченой воде из-под крана на самом деле.

Что может быть в воде из под крана и почему она вредна

Для того чтобы понимать, что будет, если готовить на воде из-под крана, важно знать состав этой самой воды - тогда получится выяснить риски для здоровья. Воду, которая течет из крана, добывают на разных источниках с разным уровнем очистки, и течет она сотни метров по трубам.

На качество воды влияют 4 основных фактора:

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жесткость (мягкая вода пресная на вкус, жесткая - горьковатая);

наличие или отсутствие накипи;

содержание хлора;

содержание железа.

Предпоследний и последний пункты особенно важны, потому что от их уровня зависит даже вкус готовой еды. Если в воде большое количество хлорки, то и блюда будут "отдавать" ею, а наличие ржавчины с грязных труб приведет к металлическому привкуса еды или напитка.

Можно ли варить на воде из-под крана - плюсы и минусы

Однозначного мнения насчет того, можно ли готовить на холодной воде из-под крана, нет, потому что каждая хозяйка принимает это решение самостоятельно. Однако вы должны понимать, что продукты имеют свойство впитывать воду, на которой они готовятся. Суп или каша, сваренные на водопроводной воде из ржавых труб, точно не будут вкусными. Даже если вам удастся "перебить" неприятный запах и вкус специями, все равно есть шанс позавтракать, пообедать и поужинать магнием, кальцием и металлами.

Отсюда следует другой вопрос - можно ли готовить на фильтрованной воде из-под крана, если нет возможности постоянно использовать бутилированную. Существует мнение, что в такой безысходной ситуации вполне допустимо использование водопроводной воды. Но вам обязательно нужно вскипятить ее, чтобы "убить" все вредные вещества и бактерии - тогда жидкость станет безопасной для организма. Тем не менее, использовать кипяченую водопроводную воду для приготовления чая или кофе, и уж тем более пить ее в сыром виде однозначно не стоит.

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