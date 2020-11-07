Старшему сыну супругов, Тайлеру, уже 28 лет, недавно он женился.

У Катери и Джея Швандт из штата Мичиган, США, наконец родилась дочь. Это могло показаться обычным событием, если бы не то, что почти 30 лет у пары рождались только сыновья — их у супругов 14. Но они не покидали надежды на то, что однажды у них появится девочка.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на The Guardian.

Девочка родилась в четверг, 5 ноября, с весом 3,4 кг. Ее назвали Мэгги Джейн.

«Этот год запомнился нам по многим причинам, но Мэгги — это лучший подарок, о котором мы могли мечтать», — рассказал Джей.

Самому старшему сыну супругов, Тайлеру, уже 28 лет, недавно он женился и переехал от родителей. Он рассказал, что его родители уже не надеялись, что у них наконец появится дочь.

«Моих родителей наконец благословили маленькой девочкой, которую они уже и не надеялись иметь», — сказал старший сын.

По словам Тайлера, его родители не очень осведомлены в женских именах, поэтому Мэгги происходит от второго имени Катери Маргарет, а Джейн — сокращенная версия имени отца.

Катери и Джей начали встречаться еще в старшей школе, а поженились в 1993 году перед вступлением в университет. До окончания обучения у пары уже родилось трое сыновей.

Оба успели получить научные степени. Катери имеет степень магистра социальной работы в Государственном университете Гранд-Уэлли, а Джей — юрист и владелец фирмы, которая занимается землеустройством.

У пары есть свое шоу на местном телевидении 14 Outdoorsmen, но, вероятно, после рождения дочери им придется сменить название.

Многодетные семьи: вас могут заинтересовать такие новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН