У Катери и Джея Швандт из штата Мичиган, США, наконец родилась дочь. Это могло показаться обычным событием, если бы не то, что почти 30 лет у пары рождались только сыновья — их у супругов 14. Но они не покидали надежды на то, что однажды у них появится девочка.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на The Guardian.
Девочка родилась в четверг, 5 ноября, с весом 3,4 кг. Ее назвали Мэгги Джейн.
«Этот год запомнился нам по многим причинам, но Мэгги — это лучший подарок, о котором мы могли мечтать», — рассказал Джей.
As if 2020 couldn’t any crazier! We are blessed to welcome and announce the birth of our little SISTER, Maggie Jayne. Her and mom are doing well and we couldn’t be more excited! #TeachEmWell #KidsOfTheOutdoors #FamilyOfHunters #KidsThatHunt #PassOnYourPassion #HuntingFamily #MyOutdoorTV #WhatGetsYouOutdoors #WeHaveASister
Самому старшему сыну супругов, Тайлеру, уже 28 лет, недавно он женился и переехал от родителей. Он рассказал, что его родители уже не надеялись, что у них наконец появится дочь.
«Моих родителей наконец благословили маленькой девочкой, которую они уже и не надеялись иметь», — сказал старший сын.
По словам Тайлера, его родители не очень осведомлены в женских именах, поэтому Мэгги происходит от второго имени Катери Маргарет, а Джейн — сокращенная версия имени отца.
Катери и Джей начали встречаться еще в старшей школе, а поженились в 1993 году перед вступлением в университет. До окончания обучения у пары уже родилось трое сыновей.
Оба успели получить научные степени. Катери имеет степень магистра социальной работы в Государственном университете Гранд-Уэлли, а Джей — юрист и владелец фирмы, которая занимается землеустройством.
У пары есть свое шоу на местном телевидении 14 Outdoorsmen, но, вероятно, после рождения дочери им придется сменить название.
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