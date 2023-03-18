Среди кандидатов - военный 95-й бригады.

На должность министра образования и науки вместо Сергея Шкарлета рассматривают трех кандидатов, пишет "УП. Жизнь" со ссылкой на неназванные источники.

Речь идет о директоре Малой академии наук и добровольце 95-й бригады Десантно-штурмовых войск Оксене Лисовом, госсекретаре МВД Инне Ящук и народном депутате от "Слуги народа" Юлии Гришиной.

В то же время, по словам Гришиной, она пока не проходила собеседование: "Собеседования не проходила. Должности министра образования нет в моих планах".

Видео дня

Указывается, что Оксен Лисовый получил степень кандидата философских наук, в 2015-м - ученое звание доцента. В 2021-м - почетное звание "Заслуженный работник образования Украины".

С начала полномасштабного вторжения Лисовый присоединился к войску как доброволец в составе ДШВ. С начала войны его 95-я бригада была на востоке, в районе Славянск - Краматорск - Дружковка.

По информации МОН, Лисовый родился в семье репрессированного СССР философа. До полномасштабной войны занимал должность директора Малой академии наук.

Второй кандидат - доктор педагогических наук, декан факультета начального образования и филологии Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии и глава департамента образования, науки и спорта МВД Инна Ящук.

Окончила ХГПА по специальности "учитель младших классов" и Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко ("Начальное обучение и методика педагогики").

В 2006 году баллотировалась в Хмельницкий городской совет от партии патриотических сил Украины, а в 2015 году стала депутатом Хмельницкого областного совета по мажоритарному округу №41 от Объединения "Самопомощь".

В том же году Инну избрали председателем Комиссии по вопросам образования, науки, культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Хмельницком областном совете, а также она стала членом межфракционной группы "за равные возможности".

В 2020 году Инну Ящук избрали депутатом Хмельницкого городского совета от партии "Слуга народа".

Третий кандидат - нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина. Она также доктор юридических наук и профессор. Гришина возглавляет подкомитет по высшему образованию парламентского комитета по образованию, науке и инновациям. В 2000 году окончила юридический факультет КНУ имени Тараса Шевченко, там и преподавала право.

Несколько лет назад Гришину собирались назначить министром образования, ее критиковали за отсутствие некоторого имущества в декларации и коррупционные скандалы вокруг деятельности ее мужа.

В конце 2022 года Гришина проголосовала за скандальный законопроект №5655 о градостроительной реформе.

Депутат разработала и способствовала принятию законопроекта "О противодействии моббингу (травле) на работе".

Слухи об увольнении Шкарлета - скандалы вокруг министра

17 марта депутат Ярослав Железняк сообщил о намерениях Кабмина уволить министра образования и науки Сергея Шкарлета с действующей должности. По его информации, вероятнее всего, министром образования и науки назначат Оксена Лисового.

Шкарлет был назначен министром в декабре 2020 года. Это вызвало шквал критики со стороны общественности, так как профильный комитет это назначение не рекомендовал. Во время принесения Шкарлетом присяги часть зала кричала "Позор", а другие - громко аплодировали.

Глава МОН обвиняли в плагиате. Ученые обнаружили в его трудах более 87% скопированных цитат других авторов, которые тогда еще и. о. министра в качестве цитаты не указывал. Кое-где совпадали целые абзацы.

Шкарлет все обвинения отвергал, утверждая, что эти работы были написаны в сотрудничестве с другими учеными или только при его редактуре.

В 2021-м ему вручили "научную антипремию".

Отдельно НАПК выявило признаки правоприменения "Представление заведомо недостоверных сведений" у Шкарлета.

Вас также могут заинтересовать новости: