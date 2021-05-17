На снимке изображены шесть кексов от пользователя @my_cake_kyiv, на которых запечатлен украинский журналист.

Украинский журналист Дмитрий Гордон, который недавно выпустил конфеты «Гордон в шоколаде», похвастался кексами со своим изображением.

Фото с выпечкой он опубликовал в Instagram, подписав "вкусного понедельника".

На снимке изображены шесть кексов от пользователя @my_cake_kyiv, на которых запечатлен украинский журналист.

На первом кексе Гордон позирует с гитарой. Также на нем написано "Ну что тебе сыграть красавица?". На втором журналист в пиджаке и джинсах поздравляет с Днем рождения. А еще на одном он изображен с голым торсом, в трусах и солнцезащитных очках.

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Автор: Денис Прядко