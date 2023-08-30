Механик Скотти Килмер предостерег автомобилистов от покупки автомобилей ряда марок из-за высоких затрат на ремонт.

Известный влиятельный человек в социальных сетях Скотти Килмер перечислил новые автомобили, которых он будет избегать любой ценой.

Механик с 55-летним стажем регулярно публикует короткие видеоролики на своих страницах в YouTube и TikTok, давая автомобилистам советы об их автомобилях, пишет Daily Express.

В своем последнем видео Скотти ответил зрителю, который спросил, лучше ли Land Rover, чем Toyota Land Cruiser.

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Он ответил: "Ну, как говорится, внешность обманчива. Да, Land Rover выглядят круто, но с возрастом они разваливаются. Вероятно, это один из самых дорогих автомобилей в мире. У меня есть система данных под названием AllData, и в ней есть бюллетени технического обслуживания, которые показывают, что не так с транспортными средствами. Если я поищу Toyota Camry или Corolla, там будет восемь или десять бюллетеней, я поищу Land Rover и их будут буквально сотни".

Хоть Скотти и признал, что и Toyota Land Cruiser, и Land Rover Defender не являются самыми экономными автомобилями в мире, он настоятельно посоветовал зрителю выбирать Toyota из-за ее надежности.

В видеоролике Скотти также предостерег водителей, которые задумываются о покупке новой высокопроизводительной модели европейских премиальных брендов, таких как BMW и Audi.

Он объяснил: "Управлять европейскими спортивными автомобилями действительно весело, они быстрые, но их ремонт стоит целое состояние, и все эти BMW, Mercedes и Audi с возрастом превращаются в бесконечные ямы для денег".

Механик также добавил, что BMW M5, вероятно, является лучшим выбором для спортивного седана представительского класса, несмотря на его высокую розничную цену.

Тем не менее, Скотти одобрил последнюю машину одного зрителя, когда другой человек написал ему и спросил, будет ли их Volvo 240 1989 года выпуска надежным сегодня.

Он сказал: "Это были одни из самых надежных автомобилей, когда-либо созданных, я видел такие машины с пробегом в миллион миль. С точки зрения эксплуатации это были действительно надежные автомобили, которые могут прослужить очень долго, и к ним все еще можно приобрести запчасти".

Другие советы Скотти Килмера

Опытный механик с 55-летним стажем Скотти Килмер рассказал, почему никогда не стоит покупать электромобиль. Он назвал пять основных проблем с техническим обслуживанием, с которыми сталкиваются электромобили. Эксперт назвал электромобили "мошенничеством", поскольку стремительный рост стоимости электроэнергии означает, что одно из их ключевых преимуществ "испарилось".

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