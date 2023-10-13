В одном из своих последних видеороликов Скотти Килмер порекомендовал водителям сэкономить на покупке следующего автомобиля, если у него стальные колеса, с которыми легко работать.

Популярный автомобильный YouTube-блогер Скотти Килмер предупредил водителей, чтобы они всегда обращали внимание на колеса автомобиля, прежде чем покупать следующую машину.

Он проработал с автомобилями 55 лет и теперь регулярно консультирует других автомобилистов, как избежать механических проблем в будущем, и рекомендует, каких моделей следует избегать, пишет Daily Express.

В одном из своих последних видеороликов Скотти рекомендовал водителям сэкономить на покупке следующего автомобиля, если у него стальные колеса, с которыми тоже легко работать.

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"Это стальные колеса 1994 года выпуска, они до сих пор работают. Они стоят дешевле, если вы покупаете с ними автомобиль: за легкосплавные диски вы доплачиваете более 1000 долларов. И даже если ты плохой водитель, ты наезжаешь на бордюры, и они сгибаются, ты можешь снова их согнуть кувалдой", - посоветовал он.

Стальные диски часто имеют очень простую конструкцию, которая выглядит не так привлекательно, как многие легкосплавные диски, однако зачастую они намного прочнее.

Поскольку сплав не является чистым металлом, он может легко треснуть, если колеса часто используются на пересеченной местности, например, при бездорожье.

Кроме того, поскольку сырье более ценное, стоимость легкосплавных дисков может более чем в десять раз превышать стоимость обычных стальных дисков.

Скотти добавил, что, хотя многие водители больше восхищаются стилем легкосплавных дисков, их гораздо легче повредить, и зачастую они стоят значительно дороже.

Он добавил: "Литые диски легко поцарапать и легко сломать. Если вы тот человек, который часто наезжает на бордюры, вам лучше использовать стальные колеса, которые можно отогнуть. И даже если сломать стальные колеса, они довольно дешевы. Их можно купить за 50 долларов, а чьи-то легкосплавные диски будут стоить 500 или 600 долларов за штуку".

В первый день ролик набрал почти 5000 лайков, и многие зрители были благодарны Скотти за совет, оставив свое мнение в разделе комментариев.

Один зритель написал: "Отличный совет старой школы, Скотти. Я должен согласиться с парнем, который сказал: "Если они наезжают на бордюры, им не следует водить машину".

Другой прокомментировал: "У меня стальные диски для зимней резины и легкосплавные летом. Я не могу сказать вам, насколько лучше моя машина едет по дорогам. Мне приходится балансировать свои легкосплавные диски раз в два года, но никогда - стальные колеса, которые как ничто другое переносят зимний ад".

Советы автомехаников

Автомеханик обладая 55-летним опытом, Скотти Килмер назвал распространенную ошибку с шинами, которую совершают многие водители, и которая является "пустой тратой денег".

Вентилятор радиатора является важным компонентом, обеспечивающим охлаждение двигателя вашего автомобиля. Если он сломается, вы рискуете перегреть двигатель. Боян Попич, опытный механик, инженер и писатель Mechanic Base, дал свой совет о том, как решать проблемы с вентилятором радиатора.

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