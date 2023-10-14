Эксперт рекомендует доверять персоналу, который открыто рассказывает о том, что нужно исправить, а также детально описывает, какой ремонт уже проведен.

Автомобильный эксперт рассказал, как избежать обмана при сдаче автомобиля на ремонт или обслуживание на СТО.

Крейг, который работает в Walsall Wood Tire and Service в городе Уолсолл в графстве Уэст-Мидлендс, дал советы в TikTok. По мнению эксперта, вы должны иметь возможность доверять механикам, которые следят за вашей машиной, но не слишком увлекаться поверхностной службой поддержки клиентов.

Он рекомендовал доверять персоналу, который открыто рассказывает о том, что нужно исправить, а также детально описывает, какой ремонт уже проведен.

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Крейг начал с того, что сказал: "На хорошей СТО не просто скажут вам, что что-то сломалось — если вы попросите их доказать это, они докажут. Если они уже заменили детали, и вы попросите показать старые компоненты, они предоставят их вам, чтобы вы могли увидеть, что работа действительно была выполнена", - отметил эксперт.

Но он предупредил, что вежливость — это лишь часть службы.

Он сказал: "Ребята, не делайте ошибок – у вас могут быть автосервисы с отличным обслуживанием клиентов и по отличным ценам… У вас будет СТО, на которой работают лучшие специалисты в мире, но сотрудники стойки регистрации понятия не имеют, о чем они говорят… если вы найдете себе приличную СТО, которая, по вашему мнению, честно о вас заботится — оставайтесь с ней", - отметил эксперт.

Он предложил познакомиться с персоналом СТО, и если они знают вас и вашу машину, это поможет быстрее выявить любые будущие проблемы.

Крейг сказал: "Чем дольше вы остаетесь на одной СТО, тем больше эта СТО узнает вас и ваш автомобиль, как вы водите и какие неисправности у вас могут возникнуть. Вы звоните и говорите: "Моя машина сегодня утром не заводится. Как вы думаете, что это может быть?"

Предложенная им ситуация заключалась в том, что механики отметили, что аккумулятор ранее был отмечен как потенциальная проблема, и как лучше всего отремонтировать или заменить его, когда вы в следующий раз приедете.

В заключение он сказал: "К тому времени, как вы доберетесь туда, на СТО уже будет запчасть для ремонта вашей машины — это хорошая СТО".

Один из подписчиков ответил: "Я пользуюсь одной и той же СТО уже много лет и знаю владельца с детства. Он всегда показывает мне сломанную деталь, если я там, даже без моей просьбы".

Другой написал: "Я всегда отвожу свою машину на одну СТО, и они без вопросов знают, что с ней не так и что нужно сделать".

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