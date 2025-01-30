По словам эксперта, Audi R8 может стать "денежной ямой" для владельца.

Автоэксперт рассказал о том, какие спортивные автомобили следует избегать, потому что они просто не стоят того. Об этом пишет издание GOBankingRates.

Nissan Z

"Вся эта мощь, но слабые тормоза, чтобы остановить ее", - сказал Крис Пайл, автоэксперт JustAnswer.

Он объяснил, что у его системы ABS есть серьезные проблемы, часто приводящие к тому, что она думает, что вы теряете контроль, и снижает производительность двигателя. Кроме того, по его словам, для машины требуется дорогое 93-октановое топливо.

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Audi R8

Отмечается, что Audi - это элегантный и великолепный автомобиль, но эта конкретная версия также может стать денежной ямой.

"Автомобили - это не инвестиции, но эта - сумасшедшая, теряющая 50% стоимости в диапазоне от четырех до пяти лет", - объяснил Пайл.

Он указал, что даже базовое обслуживание довольно дорогое, и это без учета "дорогого кредита, страховки и расходов на ремонт".

Jaguar F-Type

По словам эксперта, нельзя отрицать, что эта машина прекрасна, но она также может опустошить ваш банковский счет. Он добавил:

"Она отмечает каждую клеточку того, что вы хотите и любите от машины. Но как только гарантия истечет, вы будете часто ходить в автосалон из-за проблем с электрикой двигателя".

Toyota GR Supra

Пайл посоветовал держаться подальше от четырехцилиндровой версии.

"Шестицилиндровая - это здорово. Некоторые детали под капотом производятся не Toyota, а BMW, поэтому их сложно приобрести вовремя", - объяснил он.

Chevy Camaro

По словам механика, водителю придут огромные счета вместе с владением Chevy Camaro.

"Он достиг конца своего срока службы. Поэтому детали станут дефицитными", - сказал Пайл.

Он также не был впечатлен последними моделями. Пайл добавил:

"Качество действительно дешевое внутри и снаружи. Он будет собирать только тех, кто предложит вам гораздо меньше, чем вы думаете, что он стоит".

Советы автомобильных экспертов

Эксперты считают, что 2025-й год будет довольно тяжелым для покупателей подержанных автомобилей. Поэтому чтобы успеть купить понравившееся авто до того, как все варианты "разметают", автомобилистам придется поторопиться.

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